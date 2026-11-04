NewTuscia – VITERBO – Asfaltature, si ricorda che da domani 5 novembre si procederà con gli interventi su alcuni tratti della circonvallazione Almirante. Il primo intervento interesserà il tratto che va dalla Tuscanese in direzione via Genova, fino al sottopasso di via Garbini.

A tal proposito, si renderà necessario chiudere per l’intera giornata di venerdì 6 novembre il tratto di immissione sulla circonvallazione, altezza ex Pesci, direzione via Genova.

Compatibilmente con l’avanzare del cantiere si potrebbero verificare temporanee chiusure di alcuni tratti della circonvallazione, che verranno preventivamente comunicate.

Si ricorda che sempre domani 5 novembre avrà inizio anche l’intervento su viale R. Capocci, nel tratto da piazzale Gramsci a piazza Crispi, con restringimenti di carreggiata. Il traffico sarà disciplinato attraverso il posizionamento di impianto semaforico o presenza di movieri, e, laddove necessario, con l’ausilio di una pattuglia di polizia locale. Sulle strade interessate dai lavori si potrebbero verificare rallentamenti e momentanee chiusure.