Novembre 2026 – Una Delegazione di AIL guidata dal Presidente Nazionale Giuseppe Toro, dal Direttore Generale AIL Gaetano Biallo, dalla Consigliera Nazionale e Presidente di AIL Viterbo Patrizia Badini e dall’esperta in programmazione europea Laura Campopiano, ha incontrato la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna.

Rafforzare l’attenzione sul rapporto tra salute, ambiente e stili di vita e promuovere nuove occasioni di collaborazione a livello europeo sui temi della prevenzione e delle patologie oncoematologiche, sono stati i temi dell’incontro.

Nel corso del colloquio il Presidente Giuseppe Toro ha ripercorso il cammino compiuto da AIL in quasi sessant’anni di impegno a sostegno della Ricerca Scientifica e sempre al fianco dei pazienti affetti da tumori del sangue, ricordando il ruolo svolto dall’Associazione nell’assistenza ai malati e alle loro famiglie e nel miglioramento dei percorsi di cura. Un impegno che nel tempo si è ampliato, affiancando alle attività consolidate una crescente attenzione alla prevenzione e ai fattori ambientali e comportamentali che possono incidere in modo significativo sulla salute.

Su questi temi AIL ha promosso, per tre anni consecutivi, un percorso di approfondimento attraverso l’organizzazione di un Convegno Nazionale dedicato al rapporto tra ambiente, stili di vita e salute. I risultati di questo lavoro sono stati raccolti in tre volumi pubblicati da Franco Angeli, che rappresentano un contributo al dibattito e alla diffusione delle conoscenze in un ambito di crescente interesse per la sanità pubblica.

La Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, ha espresso interesse per i temi affrontati, riconoscendone la rilevanza anche in una prospettiva europea. Il confronto ha evidenziato l’importanza di favorire il dialogo tra istituzioni, mondo scientifico e organizzazioni del Terzo settore, affinché le esperienze avute sui territori possano contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e alla promozione della salute.

«Desideriamo che le esperienze maturate in tanti anni di lavoro accanto ai pazienti possano diventare una risorsa anche a livello europeo. – sottolinea Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL – La collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità scientifica può contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione e a promuovere iniziative concrete, mettendo in rete competenze e buone pratiche».

Nel corso dell’incontro è emersa anche la disponibilità a esplorare possibili forme di collaborazione con le istituzioni europee, per dare maggiore visibilità al lavoro svolto da AIL e creare nuove opportunità di confronto e cooperazione.

«Ringraziamo la Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna per l’attenzione riservata alla nostra attività e per la disponibilità al dialogo. – dice Patrizia Badini, Consigliera Nazionale AIL e Presidente AIL Viterbo – Crediamo che il confronto e la collaborazione tra i diversi attori coinvolti siano fondamentali per dare continuità alle esperienze positive già avviate e costruire nuove opportunità a beneficio della salute dei cittadini».

L’obiettivo dell’Associazione è mettere a disposizione il patrimonio di conoscenze ed esperienze costruito in tanti anni di attività, favorendo la nascita di una rete europea che consenta di condividere buone pratiche, valorizzare le iniziative territoriali e sviluppare progetti comuni tra le realtà del Terzo settore italiane ed europee.