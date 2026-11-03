NewTuscia – VALENTANO – I Carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno concluso un’importante operazione antidroga nei boschi dell’Alta Tuscia, portando alla luce un’attività illecita immersa nella vegetazione e operativa nel territorio di Valentano.

L’intervento, condotto nella mattina del 30 ottobre scorso dai militari della Stazione di Valentano con l’ausilio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, ha portato all’arresto in flagranza di reato di due cittadini nordafricani sorpresi in un bivacco improvvisato nella boscaglia: l’immediata perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 81 gr. di hashish, 44 gr. di cocaina e 22 gr. di eroina, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio e 3 coltelli a lama fissa.

Gli arrestati, che al termine delle formalità di rito sono stati associati al carcere di Viterbo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovranno rispondere, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di terreni e porto abusivo di armi, mentre il bivacco è stato smantellato con la conseguente bonifica dell’area illecitamente occupata.

L’operazione s’inserisce nel contesto dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio in aree boschive che i reparti dell’Arma stanno, da tempo, conducendo in varie località del territorio provinciale.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.