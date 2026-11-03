NewTuscia – VITERBO – Alcune osservazioni e indicazioni, proposte dall’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE di Viterbo, in adempimento anche della Delibera di Giunta Regionale (DGR) del primo ottobre 2026, in recepimento della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 3945 del 30 aprile 2024)

Contesto giuridico e obiettivi sanitari

La Delibera della Giunta Regionale del Lazio del primo ottobre 2026 recepisce formalmente la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 30 aprile 2024. Questo atto impone l’adozione di misure concrete e urgenti per contrastare il grave e prolungato degrado ambientale del bacino idrico vicano. L’ISDE di Viterbo ribadisce nuovamente che la tutela dell’ecosistema lacustre è un prerequisito fondamentale e imprescindibile anche per la salvaguardia della salute delle comunità residenti.

Fattori di rischio e cause del degrado ambientale

Le cause che hanno contribuito al degrado di questo importante ecosistema e bacino idrico sono state più volte evidenziate e possono essere così riassunte:

• Pratiche agricole intensive: uso ultradecennale di fertilizzanti e fitofarmaci chimici nelle vaste aree coltivate a noccioleti in prossimità del lago. Tale apporto di nutrienti ha favorito e continua a favorire le intense fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens e di altre specie cianobatteriche tossiche.

• Deficit depurativi: possibile permanenza di scarichi fognari abusivi o non a norma ( che apportano anche composti fosfati) all’interno della caldera del lago.

• Possibile azione residua di inquinamento dovuta agli agenti contaminanti già individuati nel sottosuolo del dismesso Magazzino Materiali di Difesa NBC di Ronciglione.

• Possibili attività illecite condotte all’interno e nei pressi della Riserva Naturale.

Gestione delle acque e tutela della salute pubblica

La priorità d’azione deve essere incentrata a tutela della salute delle popolazioni locali attraverso :

• l’accelerazione e il completamento dell’iter per l’abbandono definitivo del prelievo di acqua ad uso umano dal lago di Vico per i Comuni di Ronciglione e Caprarola;

• l’attivazione di fonti idriche sicure e di buona qualità. A tal fine, è necessario accelerare la realizzazione e la messa in funzione dei nuovi pozzi scavati nei territori comunali di Caprarola e Ronciglione e il corretto e costante monitoraggio della qualità dell’acqua che da questi sarà captata ed erogata negli acquedotti comunali.

Riconversione ed ecosostenibilità del comparto agricolo

La monocoltura intensiva del nocciolo all’interno della caldera è stata ed è una fonte di apporto di nutrienti (fosforo e azoto) responsabili del fenomeno di eutrofizzazione del lago. Il terreno, mantenuto artificialmente nudo e livellato per agevolare la raccolta meccanica delle nocciole, amplifica l’erosione e il conseguente trasporto di molecole chimiche miste a terriccio verso il bacino lacustre, soprattutto durante le piogge torrenziali, e riduce, soprattutto nei periodi estivi, l’azione mitigatrice svolta dall’erba sulla temperatura dell’aria e dell’acqua.

Si rende quindi necessaria una rapida transizione verso pratiche agrobiologiche strutturata su cinque punti fondamentali:

• Copertura permanente del suolo: introduzione dell’inerbimento nell’interfila; gestione del sottofila esclusivamente tramite trinciatura o pacciamatura, con divieto assoluto di diserbo chimico; semina di sovesci di leguminose nel periodo autunno-inverno per il fissaggio naturale dell’azoto.

• Sistemi di mitigazione ed anti-erosione: divieto assoluto di lavorazioni del terreno lungo la pendenza (fissando la lavorazione in traverso); installazione di canalette trasversali, vasche di sedimentazione e fasce tampone alberate con canneti poste tra i filari e le rive del lago.

• Concimazione di precisione: obbligo di analisi periodiche del suolo e accertamenti fogliari; frazionamento delle dosi nutritive esclusivamente nel periodo primaverile; utilizzo tassativo di concimi organici a lento rilascio e sistemi di fertirrigazione localizzata.

• Netta riduzione e corretta e controllata gestione dei fitofarmaci: applicazione rigida della difesa integrata mediante monitoraggio costante e trappole; obbligo di utilizzo di macchine irroratrici dotate di sistemi antideriva; pianificazione di una conversione biologica delle colture, partendo prioritariamente dai terreni più adiacenti alle sponde lacustri.

Confronto ed incontri periodici con gli agricoltori che nel territorio viterbese già producono nocciole secondo i metodi dell’agroecologia.

Vigilanza, monitoraggio e controllo del territorio lacustre e perilacustre

Il risanamento del bacino non può prescindere da un sistema rigoroso e costante di sorveglianza e monitoraggio:

• Sorveglianza di tutte le attività antropiche nella caldera in modo che non arrechino danno all’ecosistema del lago e disturbo alle specie animali e vegetali.

• Avvio di un nuovo censimento e aggiornamento per la verifica di tutti gli scarichi civili presenti nella caldera, accertandone il corretto allacciamento alla rete fognaria. Realizzazione, ove necessario, di nuove reti fognarie conformi ai criteri della bioedilizia (con netta separazione tra acque nere e acque piovane) e installazione di impianti di fitodepurazione dedicati alle abitazioni isolate.

• Incremento dei controlli contro possibili attività illecite nella Riserva Naturale e contestuale e costante monitoraggio ambientale del sottosuolo del dismesso sito militare NBC di Ronciglione.

• Sistemi digitali avanzati per il controllo in tempo reale, e a distanza del livello delle acque del lago, mediante la gestione automatizzata delle paratie dell’emissario Rio Vicano.

Censimento aggiornato del numero di pozzi presenti all’interno della caldera e del quantitativo di acqua medio emunto da ciascuno nel corso dell’anno.

• Monitoraggio costante della biodiversità ittica, della flora e della fauna per intercettarne precocemente eventuali e più accentuati segni di sofferenza delle specie presenti.

Interventi tecnologici e biologici

Per l’attivazione di interventi diretti sullo specchio d’acqua, finalizzati a ridurre la crescente anossia delle sue acque e ad accelerare i tempi di recupero del fondale, si propone l’attivazione di consulenze e collaborazioni con Università e Politecnici per una validazione rigorosa di progetti pilota finalizzati al contrasto del processo di eutrofizzazione e consistenti in:

• Ossigenazione e destratificazione: installazione di impianti di pompaggio di ossigeno sul fondo per impedire il rilascio chimico di fosforo e arsenico dai sedimenti; utilizzo di diffusori d’aria per rompere la stratificazione termica stagionale che favorisce la proliferazione cianobatterica.

• Inattivazione chimica del fosforo: distribuzione mirata e controllata sul fondale di agenti fissanti (sali di ferro, sali di alluminio o bentonite al lantanio) per bloccare i nutrienti in eccesso.

• Ingegneria naturalistica: interventi di protezione, cura ed estensione dei canneti naturali e della vegetazione ripariale, deputati all’assorbimento e all’abbattimento biologico dei nutrienti riversati nel lago.

Considerazioni conclusive

La tutela e il ripristino dell’ecosistema del la go di Vico sarà possibile solo attraverso la sinergia e il concerto di più azioni ed interventi sui diversi fronti interessati: acque, terreni, biodiversità e con il coinvolgimento delle migliori e principali eccellenze in campo scientifico presenti a livello locale, regionale e nazionale.

L’avvio e il concerto delle azioni indicate, anche in risposta alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) del primo ottobre 2026, non devono subire ulteriori ritardi; ogni ritardo amplifica infatti i costi ambientali ed economici per l’intera collettività e allontana il contrasto al degrado del lago.

Di grande utilità potrà risultare anche l’istituzione di un portale pubblico online dove inserire periodicamente i dati sul monitoraggio delle acque, lo stato di avanzamento delle realizzazione dei nuovi pozzi, gli obiettivi raggiunti e gli esiti dei controlli ambientali sull’intero ecosistema del lago.

Questo favorirà anche la partecipazione di cittadini, categorie ed associazioni al processo di risanamento del lago di Vico e al suo auspicabile ritorno a bene comune, luogo vivo di impareggiabile bellezza, tesoro di biodiversità e riserva idrica territoriale di buona qualità.

L’Associazione medici per l’ambiente – ISDE continuerà a mettere a disposizione tutte le proprie competenze scientifiche per raggiungere gli obiettivi sopraindicati.