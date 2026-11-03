NewTuscia – VITORCHIANO (VT) – Procedono a Vitorchiano, in località Pallone, i lavori per la realizzazione del nuovo edificio che ospiterà scuola dell’infanzia e nido comunale, finanziato dall’Unione Europea tramite il PNRR. Sviluppato interamente su un unico livello, è destinato a potenziare l’intera logistica scolastica del territorio, offrendo strutture moderne e servizi all’avanguardia.

Sono già state installate le pareti mobili negli ambienti interni e terminati gli impianti, mentre sono alle battute finali le opere riguardanti le aree esterne di pertinenza, che si estendono per 2000 metri quadrati, nettamente superiori ai 300 dell’attuale sede della scuola dell’infanzia.

Conclusa la fase strutturale lo scorso anno, l’intervento si era quindi concentrato sulle opere di finitura interna quali tinteggiature, posa dei rivestimenti, realizzazione delle pavimentazioni e installazione delle pareti ventilate colorate che, oltre a caratterizzare l’estetica dell’edificio, ne garantiranno l’efficienza energetica insieme alla coibentazione ad alte prestazioni di pareti e coperture.

La scelta progettuale di una copertura in parte a falde, che ospita un impianto fotovoltaico su circa il 70% della superficie, assicura un’elevata produzione di energia pulita e mitiga l’impatto visivo di soluzioni piatte, già viste in passato. Sul fronte operativo l’amministrazione comunale, dopo la recente conferma del finanziamento per gli arredi, sta concludendo le procedure di gara per la loro prossima consegna e installazione.

“Il primo asilo nido comunale mai realizzato a Vitorchiano – commentano dal Comune – rappresenta una svolta storica per il paese. Grazie a un investimento dedicato stiamo superando una mancanza annosa, offrendo finalmente un servizio pubblico essenziale per supportare concretamente le giovani famiglie e il lavoro dei genitori. Un servizio importante per il quale, nei prossimi mesi e comunque solo dopo il termine dei lavori, potranno essere attivate le procedure di gara per l’affidamento della gestione”.

Secondo il cronoprogramma, si prevede l’apertura sia della scuola dell’infanzia sia del nido per l’anno educativo 2027-2028, tenuto conto delle finiture da completare, delle prossime forniture degli arredi e della gara per l’affidamento della gestione del nido.

“Cogliamo di nuovo l’occasione per fare anche chiarezza su alcune ricostruzioni inesatte che sono circolate – prosegue l’amministrazione – ricordando innanzitutto che la notizia del finanziamento PNRR data in consiglio comunale risale al 2022. Non sono stati effettuati espropri né l’opera impatta sul Piano di emergenza comunale, peraltro recentemente aggiornato. Inoltre l’area non ha mai rappresentato un sito certificato per l’atterraggio di elicotteri. Anche Talete ha verificato la capacità e regolarità degli impianti di adduzione e di scarico in fognatura”.

Il progetto rispetta tutti gli standard urbanistici, le distanze da strade, cave e altri edifici, nonché i parametri di verde pubblico, come confermato dai pareri positivi di Ministero dell’Istruzione, Regione Lazio, Provincia di Viterbo, ASL, Soprintendenza, Vigili del Fuoco e Astral.

La correttezza dell’intero iter amministrativo è stata chiarita dai numerosi controlli da parte dei molti enti coinvolti e sancita sia dal TAR del Lazio che dal Consiglio di Stato, che hanno respinto i ricorsi presentati contro la scuola La vittoria legale del Comune ha confermato la bontà del progetto “sebbene resti il rammarico per gli oltre 20.000 euro di spese legali che l’ente ha dovuto sostenere e che avrebbero potuto essere investiti in servizi per i giovani. Il nuovo edificio finanziato con fondi europei PNRR non graverà alcun modo sul bilancio comunale né sulle tasche dei cittadini, come dimostrano le delibere a corredo dei bilanci di previsione 2025-2027 e 2026-2028”.

La nuova scuola va a sostenere la natalità e a riqualificare l’intera zona di Via Gran Paradiso, incrementando il valore delle abitazioni preesistenti, grazie anche alla realizzazione di una nuova area verde attrezzata dedicata di circa 600 metri quadrati prima non presente.