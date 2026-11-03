NewTuscia – LATINA – “Negli ultimi anni la società è cambiata, basti pensare all’aumento dell’età media della popolazione. Questo risultato è stato possibile grazie anche alla ricerca. Tra l’altro parliamo di un ambito, quello farmaceutico, dove il Lazio è assoluto protagonista, anche in termini di export. Come istituzioni, l’obiettivo è quello di affiancare i percorsi di crescita e di sviluppo: tra le misure utili per rendere attrattivi i nostri territori, rientra sicuramente la semplificazione amministrativa, con uno snellimento delle procedure burocratiche. Inoltre, nei mesi scorsi è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa da Regione Lazio, Farmindustria e Unindustria al fine di promuovere e rafforzare la ricerca clinica sul territorio regionale, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, mondo della ricerca e industria farmaceutica”.

Così il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto questa mattina a Latina in occasione dei 50 anni dell’azienda farmaceutica Johnson & Johnson in Italia.