NewTuscia – CORI – “Cori e Giulianello in rete” risponde all’avviso pubblico regionale per il finanziamento dei programmi relativi alle reti d’imprese tra attività economiche su strada. Il Programma di Rete presentato dalla struttura associativa ormai consolidata operante sul territorio comunale ha individuato azioni integrate di promozione, comunicazione, valorizzazione dell’offerta commerciale e animazione territoriale volte a rafforzare la vocazione turistica, slow e green del territorio. Saranno 36 le attività economiche aderenti, oltre a 5 associazioni del territorio.

Con il programma 2026, si compie un salto di qualità: dal miglioramento dello spazio urbano alla costruzione di un circuito economico integrato, che si traduca in un vantaggio diretto e che generi valore economico continuativo per le imprese aderenti, rafforzando Cori come meta riconoscibile di turismo slow e green. A questo obiettivo corrispondono finalità specifiche:

– Far crescere la Rete come comunità di imprese: il progetto incentiva il protagonismo degli aderenti, trasformando la Rete da insieme di esercizi a sistema integrato. Le visite guidate, la distribuzione del materiale, la responsabilità sociale e culturale per il benessere della propria comunità, il recupero delle tradizioni e delle bellezze del territorio diventano strumenti di aggregazione all’interno della rete e di promozione del territorio.

– Animare il territorio tutto l’anno con un programma articolato in eventi tematici, dedicati

alle tradizioni, alla cultura dei luoghi, al turismo lento e sostenibile, per generare flussi di visitatori ed offrire alle attività aderenti occasioni dirette di vendita e promozione.

– Accogliere e orientare il visitatore: una App gratuita che diventa punto di accesso interattivo al contesto turistico e commerciale della Rete e che accompagna cittadini e turisti alla scoperta del patrimonio locale e delle attività aderenti.

– Garantire sostenibilità oltre il finanziamento: le visite guidate e i percorsi in E bike saranno gratuiti nell’ambito del progetto finanziato, ma potranno generare risorse da reinvestire.

Il Programma di Rete prevede un costo totale di 71.500 euro, articolato come segue:

a) Quota di contributo richiesto alla Regione Lazio: 65.000 euro;

b) Quota di cofinanziamento e compartecipazione a carico del Comune di Cori: 6.500 euro (quota obbligatoria pari al 10% dell’importo complessivo). Con essa l’Ente concorre alla copertura della specifica voce “Riqualificazione e potenziamento del giardino di Piazza Signina”, spazio pubblico di accoglienza, punto di raccolta per i flussi turistici e area per l’allestimento di manifestazioni ed eventi legati alla rete commerciale.

“Si tratta di un’opportunità da cogliere – dicono il sindaco Mauro De Lillis e la delegata alle Attività produttive Annamaria Tebaldi – memori del riscontro positivo che altri bandi hanno avuto sul territorio. Grazie alla sinergia, consolidata in due precedenti programmi, tra l’Ente comunale e la Rete costituita nel 2017, si sono infatti organizzati eventi e manifestazioni culturali, avviate attività di marketing e promozione del territorio e realizzati importanti interventi di riqualificazione e arredo urbano”.