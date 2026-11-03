NewTuscia – VITERBO – Continuano a novembre per i cittadini di Viterbo e della provincia gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell’Educazione Finanziaria. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Si inizia oggi martedì 3 novembre con un doppio appuntamento, alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” e alle ore 16 sulla tematica “La gestione del credito”. Durante i due webinar i relatori condivideranno con i partecipanti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Giovedì 5 novembre, invece, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa e nell’ambito degli eventi legati alla partecipazione di Poste Italiane all’iniziativa del “Mese dell’Educazione Finanziaria” si prevede un doppio appuntamento, sul tema “La protezione”: il primo incontro alle ore 10.00 e il secondo alle ore 16:00. Durante i webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita.

L’appuntamento è parte del programma pensato da Poste Italiane in occasione della nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), nel mese di novembre con lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti come, ad esempio, la sezione “A scuola di economia” con tre percorsi di educazione finanziaria a favore degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Poste Italiane