8 ciclostazioni tra via C. Cattaneo, la stazione di porta Romana, via del Carmine, via della Caserma, la stazione di porta Fiorentina, piazza Giordano Bruno, via Bachelet e largo Università

NewTuscia – VITERBO – Mobilità urbana sostenibile, al via nei prossimi giorni il servizio di bike parking e quello di bike sharing. Due servizi distinti e complementari, quello della gestione delle ciclostazioni comunali e quello di condivisione delle bici per incentivare l’utilizzo della bicicletta e ampliare le opportunità di mobilità sostenibile in città. I due servizi, che consentiranno ai cittadini di utilizzare le infrastrutture e le dotazioni comunali dedicate agli spostamenti, saranno attivati nei prossimi giorni, non appena perfezionate le procedure burocratiche.

Nel dettaglio, il bike parking è rivolto ai possessori di una bicicletta propria che desiderano parcheggiarla in sicurezza negli appositi box comunali. La gestione delle 32 postazioni, distribuite in otto ciclostazioni da quattro box ciascuna, è stata affidata a Green Action S.r.l. in via sperimentale fino a conclusione del 2026. Le ciclostazioni si trovano in via C. Cattaneo, alla stazione di porta Romana, in via del Carmine, via della Caserma, alla stazione di porta Fiorentina, in piazza Giordano Bruno, via Bachelet e largo Università. Il servizio comprende anche assistenza agli utenti tramite WhatsApp, con supporto da remoto dalle ore 8 alle 19, sette giorni su sette.

Il bike sharing, invece, consentirà a cittadini e visitatori di utilizzare biciclette messe a disposizione dal Comune, senza dover possedere un mezzo proprio, attraverso un servizio di condivisione e utilizzo a noleggio. La gestione è affidata a Francigena S.r.l. nell’ambito del contratto di servizio già in essere con l’amministrazione comunale.

“L’attivazione del bike parking e del bike sharing rappresenta un altro processo complesso concluso, che parte da un finanziamento e che coinvolge poi, nell’operatività, la nostra partecipata Francigena – dichiara la sindaca Chiara Frontini –. Com’è noto, il tema mobilità è uno degli snodi fondamentali per la qualità della vita in città e il dato relativo alle auto private pro capite è un target da migliorare, per valorizzare gli spostamenti sostenibili e la mobilità dolce”.

“Con questi due servizi, possibili anche grazie alla preziosa collaborazione dell’assessore alla viabilità e mobilità sostenibile Emanuele Aronne, iniziamo a dare concretezza a un sistema di mobilità ciclabile che mette insieme infrastrutture, strumenti e possibilità di utilizzo – sottolinea l’assessora alle economie e società partecipate Elena Angiani –. Bike parking e bike sharing rispondono a esigenze differenti, ma concorrono allo stesso obiettivo: rendere più semplice scegliere la bicicletta per i propri spostamenti. L’avvio dei servizi è un primo passo importante, che ci consentirà di accompagnarne la crescita, verificarne l’utilizzo e lavorare affinché diventino parte integrante delle abitudini di mobilità della nostra città”.

Con l’avvio dei due servizi, l’amministrazione comunale punta a valorizzare le infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile e a favorire una maggiore integrazione della bicicletta negli spostamenti urbani. Non appena ultimate le procedure burocratiche verranno comunicate tutte le informazioni per l’utilizzo di entrambi i servizi.