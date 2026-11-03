NewTuscia – VITERBO – Niente da fare per il Viterbo FC, sconfitto di misura in trasferta dalla Virtus Trevignano. Giunge così la terza sconfitta consecutiva per il club di Andrea Pedica, che non riesce a fare il colpaccio sul campo di una delle grandi favorite del girone C, alla quale è bastato un gol di Leonetti nella ripresa per aver ragione dei gialloblù, i quali escono comunque a testa alta in fatto di prestazione, considerando soprattutto la grave emergenza numerica con la quale si erano presentati all’appuntamento.

“Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi – commenta mister Andrea Pedica –. Arrivavamo al match in piena emergenza, con ben 8 infortunati e altri 3 assenti, consapevoli di affrontare un avversario molto forte, che punta in alto. Abbiamo fatto bene, soprattutto nel primo tempo, poi l’infortunio del nostro capitano Atef Baccar ci ha ulteriormente complicato le cose. Sicuramente non abbiamo prodotto abbastanza in fase offensiva. Ora dobbiamo rimetterci sotto e continuare a lavorare, sperando che anche la fortuna inizi a girare un po’ dalla nostra parte, a partire dalla prossima gara”.

E Domenica prossima a Bagnaia arriva il Forano in quello che sarà, nonostante il calendario indichi solo la 6a giornata, un match dall’impatto decisamente cruciale per tutto il campionato dei gialloblù.