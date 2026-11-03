Gaetano Alaimo
NewTuscia – ROMA – Un silenzio irreale, rotto soltanto dal rombo sommesso dei motori del C-130 dell’Aeronautica Militare proveniente da Tuzla, ha accolto sulla pista dell’aeroporto di Ciampino il rientro in Italia delle salme dei quattro connazionali deceduti nel tragico schianto di un elicottero in Bosnia-Erzegovina. Le bare, avvolte nel Tricolore, sono state portate a terra una dopo l’altra sotto lo sguardo lucido dei familiari e dei vertici dello Stato, uniti in un abbraccio solenne a quattro servitori del Paese caduti durante un’attività addestrativa nell’ambito della missione europea Eufor-Althea.
La città dei Papi, indissolubilmente legata all’Aviazione dell’Esercito, si è stretta fin dalle prime ore attorno ai familiari dei militari coinvolti. Il Comune di Viterbo ha proclamato il lutto cittadino, esponendo le bandiere a mezz’asta su Palazzo dei Priori e invitando la cittadinanza e le scuole a un minuto di raccoglimento. In parallelo, tra i colleghi e la comunità locale è subito partita una raccolta fondi per sostenere le famiglie dei due giovani sergenti legati al presidio militare viterbese.
Sulle cause del tragico incidente, avvenuto il 29 ottobre durante quello che doveva essere un volo di routine, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine a carico di ignoti. Parallelamente, anche la magistratura militare e le autorità internazionali della missione cercheranno di fare piena luce sui dettagli tecnici e sulle dinamiche del terribile schianto. I funerali solenni, previsti a Roma, segneranno l’ultimo saluto dello Stato a quattro professionisti della sicurezza e del soccorso.
Dietro l’algido protocollo del rientro delle salme e i comunicati ufficiali dello Stato, ci sono le storie, i sacrifici e i legami spezzati di due professionisti stimati. Il sergente Simone Ruggia e il sergente Claudio Marchesi non condividevano solo lo stesso reparto d’eccellenza a Viterbo, ma una passione viscerale per il volo e per la divisa. Entrambi erano in servizio presso il prestigioso 1° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Antares”, la struttura viterbese specializzata nel supporto alle missioni umanitarie e di sicurezza internazionali.
era originario di Salerno. Si era trasferito nella Tuscia per inseguire la sua vocazione nell’Esercito Italiano. Descritto da amici e colleghi come un giovane solare, rigoroso e determinato, Simone aveva superato le durissime selezioni per diventare pilota di elicotteri. I grandi aeromobili CH-47 Chinook erano diventati la sua seconda casa. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo con il sorriso perennemente stampato sul volto e lo sguardo sempre rivolto al cielo, fiero di rappresentare l’Italia nei teatri operativi più delicati d’Europa.
35 anni ed era specialista dell’aeromobile ed esperto tecnico di bordo. Umbro d’origine, proveniva dalla vicina Orvieto (Terni). La vicinanza geografica gli aveva permesso di integrarsi perfettamente nella comunità viterbese, diventando un punto di riferimento sia dentro che fuori la caserma Dante Chelotti. Come specialista di bordo, a Claudio era affidata la sicurezza tecnica dei sistemi di volo e dell’equipaggio prima e durante il decollo. Un lavoro di enorme responsabilità, svolto sempre con precisione geometrica e profonda dedizione, doti che gli erano valse la stima incondizionata dei suoi superiori e dei commilitoni.
I destini di Simone e Claudio si erano incrociati nelle aule e sulle piste del Centro Addestrativo della città laziale. Insieme erano partiti per la Bosnia-Erzegovina nell’ambito del contingente italiano per l’operazione EUFOR Althea, un impegno di pace volto a garantire la stabilità dei Balcani occidentali.