Gaetano Alaimo NewTuscia – ROMA – Un silenzio irreale, rotto soltanto dal rombo sommesso dei motori del C-130 dell’Aeronautica Militare proveniente da Tuzla, ha accolto sulla pista dell’aeroporto di Ciampino il rientro in Italia delle salme dei quattro connazionali deceduti nel tragico schianto di un elicottero in Bosnia-Erzegovina. Le bare, avvolte nel Tricolore, sono state portate a terra una dopo l’altra sotto lo sguardo lucido dei familiari e dei vertici dello Stato, uniti in un abbraccio solenne a quattro servitori del Paese caduti durante un’attività addestrativa nell’ambito della missione europea Eufor-Althea.

Il dramma colpisce al cuore la comunità di Viterbo, sede del Comando Aviazione dell’Esercito (AVES). Due delle quattro vittime erano infatti sottufficiali stimati e di stanza proprio nei reggimenti del capoluogo della Tuscia: il sergente Simone Ruggia, 30 anni, pilota originario di Salerno, e il sergente Claudio Marchesi, 35 anni, specialista di bordo originario della vicina Orvieto. Insieme a loro hanno perso la vita due figure storiche e generose del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana: il tenente medico Franco Adriano Zecchillo, milanese di 64 anni, e il sergente Laura Procacci, 32 anni, prima donna sottufficiale a prestare giuramento davanti al Capo dello Stato.

La città dei Papi, indissolubilmente legata all’Aviazione dell’Esercito, si è stretta fin dalle prime ore attorno ai familiari dei militari coinvolti. Il Comune di Viterbo ha proclamato il lutto cittadino, esponendo le bandiere a mezz’asta su Palazzo dei Priori e invitando la cittadinanza e le scuole a un minuto di raccoglimento. In parallelo, tra i colleghi e la comunità locale è subito partita una raccolta fondi per sostenere le famiglie dei due giovani sergenti legati al presidio militare viterbese.

“Preghiamo per loro, per i loro cari e per la grande famiglia dell’Aviazione dell’Esercito”, sono state le parole commosse pronunciate durante le prime commemorazioni locali, a testimonianza di un legame profondo tra la cittadinanza e i militari che quotidianamente operano nei cieli italiani e internazionali.

Mentre tre dei feretri sono stati trasferiti al Policlinico Militare del Celio a Roma per l’allestimento della camera ardente, la salma del sergente Procacci è stata temporaneamente trasportata all’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata per gli accertamenti autoptici.