NewTuscia – PERUGIA – Torna ad Assisi l’appuntamento con la Gospel Connection Mass Choir in Concert, attesissimo concerto di chiusura della Gospel Connection (5-8 novembre), in scena al Teatro Lyrick, nell’ambito della stagione “Ribaltamenti – Contro la “gravità” dei nostri giorni”, sabato 7 novembre alle 21.15.
Sul palco, un coro di dimensioni straordinarie riunirà le centinaia di partecipanti alla manifestazione in un’unica, potente formazione, dando vita a una serata all’insegna della grande musica gospel. Un’occasione rara per assistere in Italia a un Mass Choir di tale dimensione, frutto dell’esperienza e dell’eccellenza musicale costruite in oltre vent’anni di Gospel Connection. Una serata di musica, energia e condivisione che porterà sul palco del Lyrick tutta la forza e l’emozione del gospel, in un concerto collettivo capace di trasformare la musica in una grande esperienza corale.
La stagione “Ribaltamenti – Contro la “gravità” dei nostri giorni” è organizzata da associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.
Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone
Sito ufficiale www.teatrolyrick.com