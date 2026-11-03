Sarà il consigliere Davide Melone a rappresentare l’amministrazione: “Rendiamo omaggio a un servitore della Patria e ci stringiamo alla famiglia e alla comunità militare”

NewTuscia – TERNI – La Provincia di Terni sarà presente domani pomeriggio ai funerali del Serg. Claudio Marchesi. Al duomo di Orvieto, alle 15.00 l’amministrazione provinciale sarà rappresentata dal consigliere di Palazzo Bazzani Davide Melone il quale poterà il cordoglio del Presidente Stefano Bandecchi e di tutta la Provincia di Terni. “Sarò presente – dichiara il consigliere – per rendere omaggio al sergente Claudio Marchesi, specialista di elicotteri del 1º Reggimento “Antares”, un servitore della Patria che ha dedicato la propria vita al servizio dell’Italia. Ci stringiamo alla sua famiglia e alla comunità militare con profondo rispetto e gratitudine, nel dovere di custodirne la memoria”. (ptn/red 423/26)