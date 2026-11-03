Un contributo al dibattito sul buon governo delle istituzioni e sulla qualità della vita delle nostre Città

Stefano Stefanini

NewTuscia – L’edizione di novembre del periodico on line di approfondimento www.ipotesi.eu e’ disponibile in rete con questi titoli:

IPOTESI. Periodico di approfondimento. www.ipotesi.eu

Numero 18 NOVEMBRE 2026

Civita di Bagnoregio e Bolsena proclamate Capitali dell’Arte Contemporanea 2028

Un qualificato presupposto per estendere un valido modello di sviluppo diffuso all’intera Tuscia con adeguati interventi infrastrutturali

Stefano Stefanini

Navigare ancora tra Scilla e Cariddi

Attraversare la vita nel tempo delle dissonanze umane

Giovanni Mastrangeli

La normalità cambia forma

Disabilità, Postura Naturale e il diritto di abitare il mondo a modo proprio

Barbara Matteucci

Il populisticamente corretto colpisce ancora

La cultura woke ha contaminato il linguaggio della sinistra e il suo populismo, fino a condizionare il racconto pubblico anche nel ricordo del 7 ottobre.

Francesco Chiucchiurlotto

Prima i viterbesi

Viterbo universale luogo dello spirito.

Raimondo Raimondi

Sfascio tutto e tutti.Ho 14 anni e m’avete scassato… er monno. Giochiamo a “sfasciopoli”

C’è un numero impressionante di giovanissimi ai quali non gliene frega più nulla e di nulla. Sfasciare, urlare, devastare, menare a caso… è diventato un orgasmo a-sessuato. E, ovviamente piace. Ma cosa vogliono dire?

Manuel Bellomi-Grazzini e Don Gianni Carparelli

Si può rinascere

Quando il corpo cambia, la vita cerca una nuova voce

Andrea Binelli

Videogiochi e gioco d’azzardo

Il settore vale 2,4 miliardi di euro e coinvolge 14,2 milioni di italiani; tra microtransazioni e loot box, la protezione dei minori resta il nodo aperto.

Domenico Faggiani

Ringrazio il collega Gaetano Alaimo per l’ospitalità fornita al periodico di approfondimento.

Ricordiamo che a mettere in campo questo nuovo progetto editoriale è stato un gruppo di cittadini, che di fronte alle attuali importanti trasformazioni della vita civile e le innovazioni tecnologiche a partire dal settore della comunicazione, non vogliono arrendersi al progressivo avanzamento del degrado delle relazioni sociali e all’ impoverimento delle dinamiche sociali.

IPOTESI, va precisato, non è una nuova testata. Si è deciso infatti di rivitalizzarne una già esistente dal 1976, allora di proprietà di un artigiano tipografo, Sauro Sorbini, attento osservatore dei tumultuosi fenomeni politici culturali e sociali soprattutto giovanili di quel disponibile tempo.

Nella presentazione Marco Faregna e Giuseppe Materni, don Gianni Carparelli, Giovanni Mastrangeli, Raimondo Raimondi, Gabriele Salvatori, promotori e redattori, e chi scrive come direttore del periodico, hanno precisato che la Redazione di Ipotesi intende sviluppare uno strumento con line di riflessione operativa, per cui il dibattito delle idee fornisca contributi concreti al buon governo della “res publica”, ai vari livelli di responsabilità politico amministrativa.

Il periodico e’ aperto ai contributi di menti libere, interessate ai processi di cambiamento in atto e soprattutto dalla massima disponibilità a favorire la collaborazione di esponenti delle fasce generazionali più giovani.

Sono graditi articoli dai cittadini, dai direttori delle testate cittadine, regionali e nazionali, esponenti delle professioni, del mondo universitario, della scuola, della produzione, del volontariato, delle Arti, dello Sport, della Chiesa Cattolica e delle Religioni in dialogo di Fratellanza.

Viene privilegiata la politica dell’ascolto, stimolando il confronto tra soggetti e organizzazioni rappresentanti segmenti significativi di società, siamo al servizio delle Amministrazioni ovunque volessero intraprendere strade vocate all’innovazione e al confronto amministrativo, ma soprattutto verra’ posta sgrande attenzione al mondo giovanile e ai fermenti che lo attraversano come anche non mancheremo di soffermarci sulle criticità che ne caratterizzano l’oggi.

La Redazione

Stefano Stefanini (direttore responsabile) , Marco Faregna, don Gianni Carparelli, Giovanni Mastrangeli, Giuseppe Materni, Raimondo Raimondi, Gabriele Salvatori, Barbara Matteucci.

Per invio di articoli e commenti si può utilizzare la e-mail:

ipotesi2000@gmail.com