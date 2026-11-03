Da Dicembre a Giugno oltre venti spettacoli dal vivo grazie al contributo della Regione Lazio

NewTuscia – CANALE MONTERANO – “Monterano Vive”, il programma sugli spettacoli dal vivo del nostro Comune, si aggiudica anche quest’anno il finanziamento regionale e per il terzo anno di fila, da Dicembre a Giugno, torneranno gli spettacoli che in queste ultime due stagioni hanno deliziato il pubblico.

Quest’anno il titolo scelto per Monterano Vive è “Il canto della fenice”, in sintonia con la mitologia di questo animale che aveva come motto: “Post fata resurgo” (dopo la morte torno ad alzarmi). “E il motto della fenice deve essere anche quello dell’Antica Monterano – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – che dopo un oblio bicentenario sta tornando a vivere come luogo d’incontro e vita sia per la nostra Comunità che per gli ospiti che sempre più numerosi la visitano. Le due edizioni precedenti di Monterano Vive sono state una scommessa vinta e così per il 2026-27 abbiamo deciso di alzare l’asticella, rendendo il cartellone di eventi ancora più ricco e vario, coinvolgendo come d’abitudine e ancora di più le tante realtà artistiche locali che meritano uno spazio in cui dimostrare le proprie qualità. Vogliamo in definitiva che Antica Monterano sia il giardino di tutti noi canalesi, rafforazando l’idea che il cuore pulsante della Riserva Naturale Regionale possa e debba essere un luogo sempre vissuto, ben lontano dalla narrativa che descrive Monterano come una città morta o fantasma. Monterano è natura, storia, arte, spettacoli, ma soprattutto è un luogo vivo e da vivere.”

“Dopo l’inaugurazione dell’illuminazione artistica – conclude il Consigliere delegato alla Cultura, Valter Chiari – e il ritorno del Presepe Vivente di questo inverno, come Amministrazione comunale continuiamo con costanza e convinzione a investire sull’Antica Monterano attraverso un progetto complesso che è partito due anni fa e coinvolge decine di artisti per oltre 20 spettacoli. Artisti che si sono messi a disposizione perché innamorati di un luogo magico e senza eguali. Trovare il giusto equilibrio tra fruizione e tutela è la sfida più entusiasmante che abbiamo di fronte. Insieme al grande volontariato che si è sempre messo a disposizione per la Comunità, alle sagre, alle feste estive quest’anno ci aspetta una bellissima e coinvolgente stagione Inverno-Primavera per la cultura di Canale Monterano.”