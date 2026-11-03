NewTuscia – VITERBO RIETI – Sono aperte le candidature per la XIV edizione del Premio Impresa Ambiente, il principale riconoscimento nazionale dedicato alle imprese e agli enti pubblici e privati che si distinguono per innovazione, responsabilità sociale e impegno verso la sostenibilità. L’iniziativa si rivolge alle imprese di ogni dimensione – micro, piccole, medie e grandi – e settore produttivo in grado di generare, attraverso prodotti, processi, innovazioni tecnologiche, un impatto positivo sull’ambiente, sul territorio e sulla società.

Sono tre le categorie principali previste dal bando: miglior gestione per lo sviluppo sostenibile, miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile, miglior processo o tecnologia per lo sviluppo sostenibile.

A queste si aggiungono quattro riconoscimenti speciali: Giovane Imprenditore, Start-up innovativa, Azienda associata Assocamerestero e, novità di quest’anno, il riconoscimento Impresa per il Clima alle innovazioni che riducono le emissioni e gli impatti degli eventi climatici estremi.

Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere e promosso nell’Alto Lazio dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo, il Premio Impresa Ambiente è oggi un punto di riferimento per la sostenibilità d’impresa in Italia, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Le candidature devono essere presentate entro il 22 gennaio 2027, secondo le modalità indicate sul sito ufficiale www.premioimpresambiente.it

Si ricorda che, per completare la procedura di candidatura, è necessario essere in possesso di firma digitale. In caso di firma non disponibile o scaduta, è possibile rivolgersi alla Camera di Commercio di Rieti Viterbo, prenotando un appuntamento online sul sito www.rivt.camcom.it o scrivendo all’email agenda.digitale@rivt.camcom.it

Per ulteriori informazioni sul premio è possibile contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo all’indirizzo pid@rivt.camcom.it