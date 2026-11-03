NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO (VT) – La Delegazione FAI di Viterbo promuove un appuntamento speciale all’insegna dell’arte e della riflessione ambientale: uno studio visit esclusivo ed intimo all’interno dell’atelier dell’artista Gregor Becker, a Soriano nel Cimino.

L’incontro nasce dalla collaborazione con il progetto Tuscia Contemporanea e si propone di stimolare un dialogo profondo tra creatività, territorio e sostenibilità. In un’epoca di profondi mutamenti, l’arte contemporanea può farsi strumento per la comprensione delle trasformazioni in corso e per l’esplorazione di nuove prospettive di armonia e coesistenza con l’ambiente che ci ospita.

Il percorso di visita

Introduzione alla visita – breve panoramica dedicata alle Giornate FAI per il Clima e al progetto Tuscia Contemporanea, focalizzata sul ruolo dell’arte come lente per guardare il nostro territorio e interpretare il nostro tempo;

Studio visit – un’immersione nei luoghi di lavoro di Gregor Becker attraverso una visita curatoriale condotta da Piero Pala. L’incontro prevede un momento dimostrativo, in cui verranno illustrati i materiali e le originali tecniche di lavorazione della carta utilizzate dall’artista;

Il giardino di Gregor – i partecipanti avranno l’opportunità di dialogare con l’artista nel giardino esterno. Sarà l’occasione per scoprire il suo legame con la natura e il paesaggio, elementi centrali della sua ricerca, che hanno trovato una sintesi perfetta nella realizzazione del suo personale angolo di riflessione.

Saranno con noi

Gregor Becker, artista la cui ricerca si fonda sul dialogo tra la materia e gli elementi naturali (carta, pigmento, luce). Di origini tedesche, ma da tempo legato alla Tuscia, Becker esplora la variabilità e la forza del paesaggio attraverso una reinterpretazione personale della tradizione musiva, creando opere dal forte impatto visivo ed emotivo, in cui la carta sostituisce la pietra e la luce ne trasforma la visione nel tempo. La

sua prima mostra personale in un museo (‘Il Giardino di Gregor – Coltivare la Luce’, Palazzo Doebbing, Sutri, 4 luglio – 18 ottobre 2026) ha celebrato la connessione tra spazio storico, natura e contemporaneità.

Piero Pala, ricercatore e curatore indipendente, da anni attivo nella valorizzazione dei linguaggi contemporanei, introdurrà e guiderà la lettura delle opere. Direttore artistico dell’associazione culturale Complus Events, è conosciuto per la sua capacità di connettere l’estetica visiva alle tematiche filosofiche e sociali. Pala accompagnerà i visitatori in un breve percorso critico capace di svelare la profonda urgenza

naturalistica sottesa alla produzione dell’artista.

Tuscia Contemporanea è un programma pluriennale dedicato all’arte contemporanea nella Tuscia viterbese. Si articola in mostre numerate, concepite come capitoli di un unico racconto, e documenta il rapporto tra questa terra e l’arte contemporanea nelle sue diverse forme.

Tuscia Contemporanea vuole dare visibilità pubblica ad esperienze artistiche di rilievo internazionale che in questo territorio trovano origine, dimora o compimento.

Orari di visita:

Primo gruppo: ore 10:00 – 11:30

Secondo gruppo: ore 11:30 – 13:00

Terzo gruppo: ore 15:00 – 16:30

Accesso: Gregor Becker Studio, via del Casalaccio, 19, Soriano nel Cimino (VT)

Parcheggio più vicino: https://maps.app.goo.gl/jJ6g6akzRizbj8xj9

Modalità di partecipazione:

Accesso a contributo libero in loco, prenotazione obbligatoria al link -> https://fondoambiente.it/eventi/studio-visit-gregor-becker-l-arte-di-abitare-il-cambiamento

Gruppi di massimo 15 persone

Meteo: l’evento prevede momenti all’aperto. In caso di forte pioggia verrà posticipato al giorno successivo.

Si ringrazia Benedetta Bruzziches, Lidia Passarelli e Stefano Mizzella per Tuscia Contemporanea.