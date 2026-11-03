NewTuscia – BASSANO ROMANO – Sabato letterario a Bassano Romano. Ancora viene festeggiato in questi giorni l’antico Capodanno Celtico e Samhain che dal IV secolo a.C. segna il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti si fa più sottile. Si apre un nuovo orizzonte tutto da esplorare per i prodi protagonisti del libro «L’eclisse del visibile – Storia di un’Impresa d’Amore» che, con il patrocinio del Comune e la presenza del Sindaco della città Emanuele Maggi, alle ore 16,00 del 7 novembre, presso la Casa delle Culture Fabrizio Frizzi, verrà presentato. Si tratta di un’impresa che va pensata con il CUORE. Un cuore la cui potenza va rivalutata. Infatti, nel testo biblico si dice spesso che l’uomo “pensa nel suo cuore» e nella cultura biblica, il termine “cuore” (lev) non indica solo l’organo fisico o i sentimenti, ma la totalità della persona psichica.

Il romanzo segue il percorso che cinque coppie, incantate dal mistero dell’essere umano, intraprendono insieme, attraverso un viaggio avventuroso e senza confini. Si uniscono in un'”impresa d’amore” diventando una vera e propria compagnia di cavalieri, che, ispirandosi a miti e leggende di epoche e culture diverse, cercano, come i cavalieri medioevali, un percorso esistenziale. Il testo intreccia narrazione romanzata con riflessioni sulla natura della realtà: si parla di realtà fisica, virtuale, psichica e spirituale, con richiami filologici, a Platone e alla “teoria della realtà invisibile”.

Oltre al Sindaco di Bassano Romano ed agli autori Danielle Comparon ed Alessandro Nardini, saranno presenti alle ore 16,00: lo scrittore Maurizio Semplice che coordinerà la presentazione, lo psicologo e studioso di percorsi sapienziali sia d’occidente che d’oriente Massimo Marinelli e l’esperta di Dante Emanuela Ruggieri.