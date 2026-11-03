NewTuscia – ROMA – L’Accademia Nazionale di San Luca ETS presenta i nuovi percorsi didattici per l’anno scolastico 2026/2027, un’opportunità per avvicinarsi alla storia dell’arte attraverso la conoscenza diretta delle opere, degli ambienti e dei protagonisti che hanno contribuito a definire il ruolo dell’istituzione nella cultura artistica italiana ed europea.

Rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai gruppi di adulti, le visite offrono un’esperienza coinvolgente, pensata per stimolare l’osservazione, la curiosità e il dialogo con il patrimonio storico-artistico dell’Accademia, nella sua sede di Palazzo Carpegna, nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi.

Sono inoltre disponibili visite programmate (con orari prestabiliti) e visite private per gruppi di massimo 25 persone.

Tutte le visite sono disponibili in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Tre gli itinerari tematici proposti, ciascuno concepito come una diversa chiave di lettura per esplorare le opere e approfondire il contesto storico, culturale e sociale in cui sono state realizzate.

Storia dell’Accademia: l’insegnamento delle arti e la pratica artistica . Il percorso ripercorre l’evoluzione della figura dell’artista e della formazione artistica, dai rapporti tra maestri e allievi ai metodi di insegnamento, dai concorsi accademici allo studio dell’anatomia e della scultura antica. Un approfondimento particolare è dedicato ad Antonio Canova, Principe dell’Accademia dal 1810 fino alla sua morte (1822), protagonista di una stagione fondamentale per il rinnovamento della scultura e per la storia dell’istituzione.

Il mito nell’arte . Dei, eroi e creature leggendarie prendono forma nelle opere di alcuni tra i protagonisti della storia dell’arte, tra cui Filippo Albacini, Francesco Borromini, Joseph Chinard, Pietro da Cortona, il Cavalier d’Arpino, Pietro Finelli, Benedetto Luti, Giuseppe e Vincenzo Pacetti, Guido Reni, Bertel Thorvaldsen e Stefano Tofanelli. Il percorso accompagna i partecipanti in un viaggio tra passioni, imprese eroiche e metamorfosi, per scoprire come le narrazioni mitologiche abbiano attraversato i secoli, trasformandosi in immagini e linguaggi artistici differenti.

Arte e potere: il sostegno dei Papi e dell’aristocrazia alle arti . Il terzo itinerario approfondisce il ruolo della committenza, del mecenatismo e delle istituzioni nella produzione artistica, mettendo in luce il legame tra tutela del patrimonio, rappresentazione del potere e sviluppo della cultura nella Roma pontificia. Tra i protagonisti emergono Raffaello e Antonio Canova, entrambi coinvolti, in epoche diverse, in importanti incarichi legati alla salvaguardia del patrimonio artistico e antiquario. Il percorso si sofferma inoltre su figure come papa Leone X, papa Clemente XI, papa Pio VII e il cardinale Bartolomeo Pacca, per ricostruire alcuni momenti significativi del rapporto tra arte, committenza e istituzioni nella storia di Roma.

I percorsi hanno una durata indicativa compresa tra un’ora e un’ora e mezza e possono essere adattati all’età e al livello di preparazione dei partecipanti.

Per gli studenti più giovani, le visite privilegiano l’osservazione diretta e la scoperta; per il pubblico adulto, propongono una lettura più approfondita e critica delle opere, delle loro fonti figurative e del contesto storico-culturale di riferimento.

Le visite didattiche per le scuole sono disponibili su prenotazione (prenotazioni@accademiasanluca.it ) , dal lunedì al venerdì, alle ore 10.00, 11.30 e 13.00, per gruppi di massimo 25 studenti. Il costo è di 100 euro per le visite in italiano e di 140 euro per quelle in lingua in inglese, francese e spagnolo. Ingresso gratuito per docenti e studenti.

Le visite programmate (con orari prestabiliti), hanno un costo di 10 euro a persona, e le visite private per gruppi di massimo 25 persone, il costo è di 150 euro a gruppo. Entrambe le tipologie di visita sono disponibili in italiano, inglese, francese e spagnolo. Il biglietto d’ingresso intero costa 5 euro; il biglietto ridotto, riservato ai visitatori di età compresa tra i 18 e i 25 anni, costa 2,50 euro, salvo esenzioni (vedi sotto).