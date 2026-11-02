NewTuscia – VITERBO – Primo successo stagionale per i ragazzi dell’Under 15 del Viterbo FC, che espugnano il campo dell’MCO con un rotondo 4-0 nel terzo atto del campionato provinciale U15. Dopo le due sconfitte iniziali, i ragazzi di Mario Cauli rialzano la testa a seguito di un’ottima prova corale, espugnando di forza il “Vincenzo Marcozzi” di Manziana grazie alla doppietta di Rosa Jimenez e alle altre due reti messe a segno da Gentili e Luzzitelli.

“Siamo contenti del risultato e soprattutto della prestazione – commenta mister Cauli – che dà merito a questi ragazzi, i quali non erano stati particolarmente fortunati nelle due partite precedenti. Sicuramente questa vittoria, ma soprattutto questa prestazione, darà qualche sicurezza in più al gruppo in vista dei prossimi impegni e sono convinto che se i ragazzi continueranno a lavorare con questo atteggiamento potranno levarsi delle belle soddisfazioni nel corso della stagione”.

Ora testa a Domenica prossima, quando i gialloblù saranno impegnati tra le mura di casa contro il Vetralla 1928, attualmente a punteggio pieno.