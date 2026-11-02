







Nel panorama dell’automobilismo internazionale ci sono carriere che sembrano seguire un percorso già scritto e altre che sorprendono per la rapidità con cui un giovane pilota riesce a raggiungere i vertici. Andrea Kimi Antonelli appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nato a Bologna il 25 agosto 2006, il pilota italiano ha conquistato in pochi anni un posto tra i protagonisti della Formula 1, fino a raggiungere, nel 2026, il risultato più ambito: il titolo mondiale al volante della Mercedes. Conosciuto nell’ambiente delle corse anche con il soprannome AKA, ricavato dalle iniziali del suo nome e cognome, Antonelli ha mostrato fin da bambino una particolare predisposizione per i motori. La passione per le competizioni è cresciuta anche grazie alla famiglia: il padre Marco, pilota automobilistico e proprietario della squadra AKM Motorsport, gli ha trasmesso la familiarità con il mondo delle corse. I primi passi sui kart sono arrivati quando era ancora molto piccolo, ma è durante le competizioni giovanili che il suo talento ha cominciato a emergere con maggiore evidenza. Tra i risultati più significativi della sua formazione figurano i due titoli consecutivi nel Campionato europeo FIA Karting, conquistati nel 2020 e nel 2021 nella categoria OK. Questa sigla identifica la classe Original Kart, una specialità internazionale riservata a kart equipaggiati con motori da 125 centimetri cubici a presa diretta e privi di cambio. Una disciplina nella quale il controllo del mezzo, la precisione nelle traiettorie e la capacità di gestire le diverse fasi della gara fanno la differenza. Le vittorie europee hanno rappresentato una tappa fondamentale, ma non l’unica. Nel 2019 Antonelli era già entrato nel programma Junior della Mercedes, una scelta che ha accompagnato la sua crescita sportiva e lo ha inserito in un progetto destinato a portarlo progressivamente verso le categorie superiori. Il passaggio alle monoposto ha confermato le aspettative. Nel 2022 ha conquistato sia il campionato italiano sia quello tedesco di Formula 4, mentre l’anno successivo si è imposto nella Formula Regional Middle East e nella Formula Regional europea. Nel 2024 è arrivato il salto in Formula 2, categoria nella quale ha ottenuto due vittorie, dimostrando di poter affrontare anche avversari più esperti. La Mercedes ha quindi deciso di affidargli un posto da titolare per la stagione 2025, scegliendolo come sostituto di Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. Una responsabilità importante per un ragazzo che si è trovato a rappresentare una delle scuderie più prestigiose della categoria. Il debutto in Formula 1 ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera, accompagnata da un percorso di crescita che ha trovato nel 2026 la sua massima espressione. La vittoria nel Gran Premio di Cina a Shanghai, i successivi successi e la continuità di rendimento lo hanno portato a conquistare il campionato con tre gare ancora da disputare, dopo il Gran Premio del Messico. A 20 anni e 68 giorni è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, superando il precedente primato di Sebastian Vettel. Per l’Italia si tratta di un ritorno sul gradino più alto dopo 73 anni. Prima di Antonelli, soltanto due piloti italiani erano riusciti a conquistare il titolo iridato: Giuseppe Emilio Nino Farina, primo campione nella storia della Formula 1 nel 1950 con l’Alfa Romeo, e Alberto Ascari, protagonista di due successi consecutivi nel 1952 e nel 1953 al volante della Ferrari. Con il suo risultato, il giovane bolognese diventa il terzo italiano a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. La storia di Antonelli racconta il valore della preparazione, della determinazione e di un talento coltivato attraverso anni di competizioni. Il suo percorso, iniziato sui kart e proseguito fino alla vetta dell’automobilismo mondiale, rappresenta una nuova pagina per lo sport italiano. E se il primo grande traguardo è già stato raggiunto, le prossime stagioni diranno quanto lontano potrà spingersi questo giovane campione.