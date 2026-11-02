NewTuscia – FROSINONE – Con profondo dolore e sincera commozione, il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini esprime il proprio cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Luigi Vittori, la cui perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Ferentino e nell’intera provincia di Frosinone.

> “Con Luigi ho condiviso numerose consiliature a Palazzo Jacobucci. Tanti anni di lavoro e confronto affiancati nei banchi del Consiglio Provinciale mi hanno permesso di conoscere a fondo un uomo umanamente impeccabile e un amministratore che ha rappresentato per tutti noi un vero e proprio modello di serietà, rigore, professionalità e dedizione alle istituzioni.

> Luigi è stato un protagonista di assoluto rilievo della vita politica e amministrativa del nostro territorio, capace di distinguersi per la sua spiccata intelligenza tattica, la profonda conoscenza delle dinamiche locali, la rara capacità di ascolto e una passione civile autentica. Al di là di qualsiasi schieramento o appartenenza politica, con lui c’è sempre stato un dialogo schietto, costruttivo e improntato al massimo rispetto reciproco e all’esclusivo interesse della collettività.

> In questo momento di immensa tristezza e smarrimento, desidero rivolgere un pensiero di profonda vicinanza e affetto alla moglie Tamara, donna straordinaria che gli è sempre stata accanto con forza e dedizione, e al figlio Lorenzo. A loro, all’intera famiglia e a tutta la comunità di Ferentino che oggi piange un uomo e un punto di riferimento eccezionale, vanno le mie più sentite e sincere condoglianze.”