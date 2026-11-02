Campionato di serie C Lions Alto Lazio – Arnold Rugby 2013 10-41

NewTuscia – VITERBO – Lions Alto Lazio : Biagetti, Paoletti, Berulava, Digiacomantonio, Poli, Natalini, Luisi, Graziani, Valtieri, Foscoli,Haipue, Sabatini, Mariottini, Meo, Coppo A disposizione entrati nel corso della partita : D’Antonangelo, Salamone, Papa, Fabbroni, Bonucci, Sorato, Fantera

Arnold Rugby 2013 : Tano, Sarperi, Biagiotti, Santolini, Simeone, Fioretto, Biagiotti, Massafra, Camerata, Peparini, Santolini, Benedetti, Tartaglia, Silveri, Luciani A disposizione entrati nel corso della partita: Corsaro, Fabiano, Ricci, Alleori, Bisesti, Angelini, Zoppi

11’ meta Meo, 23’ meta Fioretto, 27’ meta Tano tras. Biagiotti, 39’ meta Biagiotti tras. Biagiotti, 57’ meta Berulava ,62’ cp Biagiotti,66’ meta Simeone traf. Biagiotti,,84’ meta Sarperi trasf. Biagiotti,88’ meta Camerata.

Cartellini gialli :55’ Corsaro,60’ Meo, 72’ Valtieri ,81’Ricci

Non riesce alla squadra cadetta dei Lions Alto Lazio quello che è , invece, riuscito alla serie A, conquistare , cioè, la prima vittoria in campionato. Di fronte all’Arnold rugby, una compagine sicuramente piu esperta e rodata ma probabilmente non una delle top del girone, i ragazzi viterbesi sono partiti bene rimanendo in vantaggio fino a metà del primo tempo e sono stati in partita fino alla metà del secondo tempo quando con la meta segnata da Berulava il punteggio era sul 19 a 10 per i romani.

Poi, complice anche il giallo comminato a Meo, il gap si è dilatato, anche se il punteggio finale non rispecchia assolutamente il divario tra le due squadre, le ultime due mete dei romani sono arrivate, infatti, nel lungo recupero concesso dall’arbitro nel secondo tempo. Gli allenatori, Scorzosi e Notarangelo, avranno da lavorare soprattutto sulla fase di pressione difensiva e sull’accuratezza nelle fasi di possesso palla. Adesso il campionato si ferma, in concomitanza con le partite della Nations Series e riprenderà il 22 novembre quando i Lions ospiteranno la Primavera.