NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi di asfaltatura sulle strade cittadine. Come già anticipato nei giorni scorsi dalla sindaca Chiara Frontini e dall’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris, questa settimana avranno inizio i nuovi interventi di riqualificazione delle strade cittadine particolarmente ammalorate. Salvo imprevisti legati in particolar modo alle condizioni atmosferiche, i nuovi interventi partiranno tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre. Si comincerà il 4 novembre dalla circonvallazione Almirante che, per circa dieci giorni lavorativi e continuativi, vedrà restringimenti di carreggiata in alcuni tratti, in entrambi i sensi di marcia. Sarà interessato il tratto tra via della Palazzina (altezza ex Pesci) fino al cavalcavia di via Garbini, davanti al cimitero, in entrambe le direzioni. Saranno interessati anche altri tratti a ridosso delle rampe Ellera fino alla rotatoria di via Genova compresa. Sarà collocata idonea segnaletica che informerà degli interventi in corso.

Al termine dei lavori sulla circonvallazione si proseguirà per circa quattro giorni su alcuni tratti di strada Teverina, dall’altezza di strada Santissimo Salvatore fino alla zona Ci.pro.vit. (altezza fonderie). Il 5 novembre lavori di asfaltatura anche su viale Capocci, nel tratto da piazzale Gramsci a piazza Crispi, a conclusione dei quali ci si sposterà in via Vico Squarano, nel tratto tra via San Paolo e via Agostini Solieri. Non ci saranno interruzioni della circolazione veicolare, ma restringimenti di carreggiata. Il traffico sarà disciplinato attraverso il posizionamento di impianto semaforico o presenza di movieri, e, laddove necessario, con l’ausilio di una pattuglia di polizia locale. Sulle strade interessate dai lavori si potrebbero verificare rallentamenti. Nei prossimi giorni, verosimilmente la prossima settimana, si procederà anche su strada Bagni, nel rispetto di ulteriori e precedenti interventi previsti da Anas.