Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite. Nel pomeriggio da segnalare qualche pioggia sparsa sui settori meridionali, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata nuvolosità in generale aumento, locali piogge possibili sui settori costieri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata atteso un peggioramento con deboli piogge su Alpi e Prealpi e cieli coperti.

AL CENTRO

Al mattino residue precipitazioni sulle Marche, nuvolosità irregolare in transito altrove. Al pomeriggio ancora qualche piovasco sulle Marche, deboli piogge anche sul basso Lazio. In serata e in nottate tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile o perturbato nel corso della giornata con piogge sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia al mattino; al pomeriggio ancora qualche piovasco sulla Puglia. In serata e nella notte migliora ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo, salvo una lieve flessione dei valori massimi al nord.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos