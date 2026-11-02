NewTuscia – ROMA – Il Sindacato Unico dei Militari (S.U.M.) chiede di sostenere, durante l’esame parlamentare della manovra, un pacchetto di interventi sul trattamento economico, sulla tutela delle famiglie e sulle prospettive previdenziali del personale militare.

Abbiamo predisposto quattro formulazioni emendative di lavoro e ulteriori richieste di intervento, riferite alla numerazione del testo esaminato il 30 ottobre 2026.

Le priorità sono, in sintesi, estendere ai militari l’agevolazione sugli incrementi contrattuali, garantire un coordinamento favorevole delle agevolazioni sull’accessorio, rendere verificabile la destinazione delle risorse operative e delimitare nel tempo la revisione degli adeguamenti retributivi.

Iniziamo l’analisi del testo:

Gli articoli 98 e 99 prevedono risorse specifiche per le Forze di polizia. Per la Difesa, l’articolo 92 contempla invece un’integrazione di circa 206 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 171.087.456 euro annui dal 2029 per la valorizzazione dei servizi operativi. Il SUM chiede che ne siano definiti destinatari, criteri e tempi, senza confondere lo stanziamento con un aumento individuale già attribuito. In particolare, chiediamo di chiarire il coordinamento tra le nuove risorse e i fondi per gli straordinari del personale dirigente e non dirigente.

Si chiede un incontro tecnico con i parlamentari interessati e con gli uffici competenti, nonché un’audizione presso le Commissioni parlamentari competenti, per verificare la formulazione, quantificare gli effetti finanziari e individuare le coperture delle misure onerose. Le proposte saranno definite con il supporto degli uffici competenti, verificandone la sostenibilità finanziaria.

Il SUM mette a disposizione il proprio contributo tecnico e le segnalazioni del personale, chiedendo riscontro sulle proposte che potranno essere sostenute nell’iter parlamentare.

Proposta 1: Detassazione del rinnovo contrattuale

Riferimento e obiettivo

Articolo 6. Estendere al personale militare non dirigente il regime del 5 per cento previsto per gli incrementi retributivi del settore privato, mantenendo la soglia reddituale di 33.000 euro e le altre condizioni del testo. L’intervento riguarda anche il personale militare delle Forze di polizia, nei termini della formulazione proposta.

Ancora una volta, il testo limita al settore privato una misura destinata a sostenere l’adeguamento salariale. L’estensione proposta comprende il personale militare non dirigente, sottoposto a specifici vincoli di impiego e destinatario dei rinnovi recepiti secondo la disciplina di comparto. Il criterio reddituale e le condizioni temporali restano quelli dell’articolo 6, così da circoscrivere l’intervento.

Resta ferma l’esclusione degli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti prevista dall’ultimo periodo del capoverso. L’estensione richiesta riguarda quindi gli incrementi agevolabili, non tutti gli arretrati 2025–2026.

Il SUM ritiene inoltre che sia necessaria una simulazione degli effetti degli aumenti sulle soglie del cuneo e delle detrazioni e una valutazione del loro adeguamento. Tale intervento, più ampio, necessita di una distinta quantificazione e non è ottenuto con la sola estensione del 5 per cento.

Proposta 2: Salvaguardia fiscale sugli accessori

Riferimento e obiettivo

Articolo 65. Evitare che il personale destinatario della defiscalizzazione di comparto riceva un vantaggio inferiore a quello previsto per gli altri dipendenti pubblici che soddisfano gli stessi requisiti. Il limite di 800 euro è una base agevolabile annua, non un bonus di pari importo.

Il testo attualmente esclude dal regime del 15 per cento il personale destinatario dell’agevolazione di comparto. La proposta sostituisce l’esclusione con una scelta del regime annualmente più favorevole, mantenendo i requisiti generali dell’articolo 65 e impedendo il cumulo dei due vantaggi. Non elimina i diritti del personale che già consegue un beneficio di comparto più elevato.

Il confronto deve riguardare il risparmio fiscale effettivo, non il semplice confronto fra aliquote nominali, e deve considerare quanto già riconosciuto. Al personale non destinatario dell’agevolazione di comparto continuano ad applicarsi le condizioni generali dell’articolo 65.

Proposta 3: Destinazione dei fondi operativi

Riferimento e obiettivo

Articolo 92 . Assicurare che l’integrazione destinata alla valorizzazione dei servizi operativi sia utilizzata per il trattamento economico del personale, con procedure e rendicontazione verificabili. Le risorse di base per riserva e adeguamento capacitivo restano distinte.

La proposta rende esplicita la destinazione al personale e introduce scadenze e controllo parlamentare. Utilizza gli importi già previsti, comprensivi degli oneri da individuare in sede attuativa. Gli uffici dovranno verificare la sostenibilità degli adempimenti, la compatibilità con gli ordinamenti e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per rendere le risorse distribuibili.

Proposta 4: Garanzie sugli adeguamenti retributivi

Riferimento e obiettivo

Articolo 67 . Delimitare espressamente gli effetti temporali della modifica dei meccanismi di adeguamento e rendere trasparente il calcolo. Il SUM chiede garanzie sulle spettanze pregresse, nel rispetto della disciplina applicabile e dei giudicati.

Contenuto della proposta

La relazione tecnica descrive l’introduzione della media ponderata per consistenza numerica delle categorie e l’esclusione delle componenti arretrate, con applicazione in vista degli adeguamenti dal 2027. La proposta esplicita il carattere prospettico e consente al personale interessato di conoscere le conseguenze del nuovo metodo.

La disposizione va coordinata con il regime delle singole categorie non contrattualizzate. La richiesta riguarda il personale soggetto ai meccanismi interessati dalla revisione e mira a salvaguardare le spettanze pregresse, senza introdurre nuove attribuzioni economiche retroattive.

Ulteriori richieste per il confronto parlamentare

Genitorialità e tutela delle famiglie

Sugli articoli 57 e 59 il SUM sostiene il bonus mamme e il miglioramento dei congedi parentali. Si chiede una disciplina applicativa tempestiva e uniforme per il personale militare, con indicazione dei requisiti, delle decorrenze e del coordinamento con i trattamenti di maggior favore del comparto. La valutazione dell’effetto dei rinnovi sulla soglia reddituale del bonus deve essere accompagnata da una quantificazione prima di proporre esclusioni di reddito o ampliamenti della platea.

Ausiliari dell’Arma dei Carabinieri e lavoro stabile

L’articolo 93 prevede per gli ausiliari in ferma il 65 per cento dello stipendio e degli assegni fissi del carabiniere in ferma volontaria e, in rafferma, le misure intere. Lo straordinario segue la misura prevista per il carabiniere in ferma volontaria, secondo termini e modalità contrattuali; sono esclusi FESI e premio di congedamento. Il SUM chiede una valutazione del rischio di precarietà, dei carichi formativi sul personale e delle prospettive occupazionali. Il confronto deve tutelare i diritti dei nuovi reclutati e definire prospettive occupazionali chiare, evitando che si alimentino nuove forme di precarietà. Inoltre, chiediamo un confronto tra il trattamento economico previsto per questa figura e quello del personale in ferma temporanea delle Forze Armate (VFI e VFT), tenendo conto delle diverse condizioni d’impiego, per prevenire ingiustificate disparità.

Straordinari e riconoscimento del servizio

In relazione agli articoli 98 e 99 si chiede una ricognizione degli straordinari delle Forze armate già svolti e non remunerati e delle relative coperture, da utilizzare per formulare un intervento specifico. La quantificazione dell’intervento deve partire dalle prestazioni effettivamente svolte e dalle risorse necessarie. L’articolo 100, riferito al contingente aggiuntivo di Milano, non costituisce una risposta generale alle esigenze dell’intero personale.

Previdenza dedicata e trattamento di fine servizio

Il SUM chiede di dare concreta attuazione alle misure di previdenza dedicata già previste dall’articolo 1, commi 95–97, della legge 234/2021, anche alla luce degli incrementi del fondo disposti dall’articolo 1, comma 182, della legge 199/2025 per le finalità compensative. Occorre verificare le risorse disponibili e la loro adeguatezza e definire beneficiari, modalità di calcolo e decorrenze certe, mantenendo distinta la previdenza complementare. Resta necessaria una verifica coordinata dei requisiti pensionistici già vigenti. Sull’articolo 50 si richiedono l’accelerazione del superamento dei differimenti e della rateizzazione e la valutazione dell’ampliamento delle fattispecie tutelate. Le anticipazioni di cassa e gli ampliamenti richiedono una relazione tecnica dedicata.

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