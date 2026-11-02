NewTuscia – TARQUINIA – Sono stati 5000 gli ingressi a “Le vie dell’horror”, la manifestazione organizzata nel giorno di Halloween che ha animato il centro storico di Tarquinia dal primo pomeriggio fino a tarda sera. Si tratta del numero più alto mai registrato dall’iniziativa. Il programma dell’edizione 2026 si è aperto alle 15.30 con la sfilata in maschera dedicata ai bambini, che ha visto una grande partecipazione di famiglie. La festa è proseguita in piazza Cavour con Konsu Animazione, tra musica, truccabimbi e giochi, per un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della creatività.

Dalle 18 il percorso “Le vie dell’horror” ha accompagnato i visitatori in un viaggio tra mistero e paura lungo le stradine e le piazze del quartiere di San Martino. Scenografie curate nei dettagli, giochi di luci e suoni, effetti speciali e decine di figuranti hanno dato vita a un’esperienza coinvolgente, con scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e altre creature pronte a sorprendere il pubblico con incontri inaspettati. La novità di quest’anno è stata la parata in maschera delle 21.30, che ha concluso la serata: al termine del percorso i figuranti hanno dato vita a un corteo musicato, con partenza dall’arco del palazzo comunale, in piazza Giacomo Matteotti, e arrivo in piazza Cavour, dove hanno raccolto l’applauso finale del numeroso pubblico ancora presente.

L’Amministrazione comunale e l’associazione Hinsette ringraziano i volontari che hanno lavorato per settimane all’organizzazione e i figuranti, il cui impegno e la cui passione hanno reso possibile un successo capace di richiamare un pubblico così numeroso. Un ringraziamento va inoltre alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, ai volontari dell’AEOPC e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Tarquinia, per il fondamentale presidio a garanzia della sicurezza, e ai residenti del centro storico, che hanno dimostrato grande senso di collaborazione e disponibilità.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Hinsette, con il sostegno del Comune di Tarquinia e la collaborazione del Centro di Aggregazione Giovanile e di Evensound 2.0.

Città di Tarquinia