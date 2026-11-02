LA NUOVA DEMOCRAZIA È RAGGIUNGIBILE METTENDO AL CENTRO LA DIGNITÀ UMANA, LIBERANDOCI DALLA MISERIA CULTURALE E L’ALGORITMO. ISTRUZIONI PER GIONALISTI LIBERI

Stefano Stefanini

NewTuscia – ASSISI – Per costruire le basi di una nuova democrazia e superare la miseria culturale, determinata anche da un’informazione digitale che oggi rappresenta la maggiore fonte di notizie, si può solo rimettendo al centro la dignità umana.

È quanto è emerso durante le tre giornate previste dalla Scuola di Formazione Giancarlo Zizola, promossa e organizzata da UCSI – Unione Cattolica Stampa Italiana, associazione dei giornalisti e comunicatori cattolici, svoltasi nel fine settimana presso la Cittadella Pro Civitate di Assisi, dedicata a Santa Chiara Protrettrice della televisione e delle telecomunicazioni.

Per Ucsi Lazio hanno partecipato alla Scuola di Assisi i giovani giornalisti Monia Nicoletti di Albano Laziale e Riccardo Sciarra di Roma. Faranno parte della delegazione Ucsi Lazio il presidente Maurizio Di Schino, don Alessandro Paone, consulente ecclesiastico e Giulia Pigliucci del direttivo di Ucsi Lazio oltre a Paola Springhetti segretaria nazionale Ucsi e Francesca Polacco della segreteria nazionale .

La scuola rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sul ruolo dell’informazione in una società democratica, con particolare attenzione alle sfide che giornalisti e comunicatori sono chiamati ad affrontare in un contesto segnato da trasformazioni tecnologiche, polarizzazione del dibattito pubblico e diffusione della disinformazione.

L’intento è, soprattutto, fornire a chi oggi si affaccia alla professione giornalistica strumenti per essere liberi capaci di svicolarsi da un’informazione governata dalle poche grandi aziende che gestiscono i social media e l’IA, acquisendo la capacità critica di controllare, verificare le fonti, non rinunciando alle proprie competenze.

Roberto Barbeito, professore di Sociologia Politica dell’Università Ray Juan Carlos di Madrid, nel suo intervento ha messo in evidenza come si sia determinato un collasso dei corpi intermedi, che hanno generato il concepimento di una nuova leadership influenzata da nuovi modelli di relazione, ma anche dall’individualismo e dall’attrazione di leader antidemocratici. Sollevato anche un aspetto sociologico rilevante: la fuga della responsabilità collettiva. Dilagante anche il populismo tecnocratico che porta alla perdita di fiducia nelle istituzioni.

Indignados, Podemos e le ondate autoritarie successive sono stati i movimenti che hanno caratterizzato l’evoluzione sociale nel tempo, portando anche alla “polarizzazione affettiva”. guidata dai partiti. Bisogna tornare a riporre al centro la democrazia, senza cedere al controllo dell’algoritmico connesso alla disintermediazione. Vi è la necessità di costruire speranza e senso di spiritualità per tutelare la dignità umana, senza rimuovere dalle nostre vite morale e pensiero autentici. Una speranza basata sul recupero del senso di comunità per ri-creare unità.

I giovani sono usciti dal paniere economico nazionale così come il loro disagio dai programmi politici e soprattutto dell’informazione del Servizio Pubblico. Sono loro a quali va posto ascolto e data voce, ha sottolineato Francesca Fialdini, conduttrice e autrice RAI intervenuta nel pomeriggio. Sono gli adulti che hanno la responsabilità di dare giuste attenzioni alle generazioni future, evitando, come spesso accade, di trasformare il disagio, il dolore e la paura per il futuro, verso soprattutto lo stesso Pianeta, in reazione politica strumentale. È un segnale globale del disagio generazionale è la protesta scesa in piazza: in 57 paesi del mondo i giovani oggi lo gridano, reclamando il proprio diritto ad esserci, denunciando la precarietà del loro tempo e la disillusione verso il sogno che si è infranto.

Giulia Pigliucci ed Enrico Valentinis dell’Ufficio Stampa Scuola di Formazione Giancarlo Zizola riposta o in sintesi: “L’Intelligenza artificiale, la manipolazione della realtà che soggiace all’algoritmo, è stata messo in evidenza da Gigio Rancilio, giornalista e formatore. “A volte dimentichiamo che dietro all’Intelligenza artificiale ci sono le persone, ci sono sempre queste e non le macchine. Il problema è la nostra incapacità, nel maggior parte dei casi, di riconoscere la verità.” Dobbiamo come giornalisti essere sempre più consapevoli, critici ed attenti. Un esempio: negli Stati Uniti si stanno organizzando dei gruppi tecnici incaricati di manipolare l’Intelligenza artificiale, in modo tale che possa a sua volta manipolare le persone, incapaci di avere degli strumenti necessari per distinguere il vero dal falso.

“La maggioranza delle persone non sa distinguere i contenuti generati dall’IA da quelli generati dall’uomo.” Gli stessi dati dell’Oxford Internet Institute hanno rilevato come almeno 80 nazioni si usino i social per manipolare la popolazione. È ciò cheoaccade per influenzare l’opinione pubblica in caso di guerra, come avviene spesso, ad esempio, nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina.”

Una questione che può rientrare in quello che si può definire “slopaganda”: un tipo di informazione, usata molto in ambito politico, che punta esclusivamente a “inondare” di contenuti fittizi, generati con IA, il ricevente così che, non appena ci sia una notizia vera ma contraria al proprio interesse, il ricevente non sia più in grado di riconoscerla.

“Il vero problema è la ‘guerra all’attenzione’. E per avere attenzione si urla sempre più”, tant’è vero che oggi si è passati dalla ‘postverità’ alla ‘postrealtà’, dove tutti hanno un ‘pezzo’ di ragione, che elevano però ad assoluta verità, non prendendo in considerazione più nessun altro e nient’altro.”

È fondamentale cercare, verificare, incontrare, dubitare, decidere, rispondere in un processo che non delega, ma che ricerca le fonti, le notizie, le verità. È questo il compito del giornalista, che ha il dovere di fornire un’informazione libera, rigorosa e responsabilecapace di sostenere la democrazia, preservandone valori e significato e garantendo a chi è un professionista dell’informazione l’autonomia necessaria per esercitare pienamente la propria funzione al servizio dei cittadini.

Il pomeriggio è stato moderato da Francesco Pira, professore di Sociologia dell’Università di Messina, e da Maria Luisa Sgobba, vice presidente UCSI mentre le conclusioni sono state a cura di Vincenzo Varagona, presidente UCSI, e dal Giuseppe Riggio, consulente ecclesiastico nazionale UCSI.