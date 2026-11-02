NewTuscia – VITORCHIANO – Anas comunica la temporanea istituzione del doppio senso di circolazione tra il km 53,900 e il km 61,150 della Ss 675 “Umbro-Laziale”.
Il tratto compreso nel territorio di Vitorchiano è infatti oggetto di lavori volti al ripristino della pavimentazione e dalle ore 7.00 di martedì 3 novembre alle ore 24.00 di venerdì 6 novembre si dovranno seguire le disposizioni ternative. Chiuse la carreggiata in direzione Terni e lo svincolo di Viterbo Nord per il solo traffico diretto verso Terni. il reaffico locale seguirà le deviazioni opportunamente segnalate sul posto.
L’intervento si svolgerà nell’ambito delle attività finalizzate al miglioramento delle condizioni del manto stradale e degli standard di sicurezza dell’arteria.