NewTuscia – VITERBO – “In ricordo di Claudio Marchesi e Simone Ruggia, vittime del tragico incidente in elicottero avvenuto in Bosnia, vogliamo unirci per offrire un aiuto concreto e un segno di vicinanza alle loro famiglie”.
Per i familiari dei due sergenti dell’Aviazione dell’esercito di Viterbo, la città ha mostrato la sua solidarietà. La campagna lanciata su GoFundMe tre giorni fa ha infatti ricevuto più di ottocento donazioni, arrivate da tutta Italia.
“Di fronte a una perdita così dolorosa – scrive l’amico Francesco Paesani, organizzatore dell’iniziativa – anche un piccolo gesto può fare la differenza”.
“Questa raccolta fondi – si legge – nasce con l’intento di riunire amici, colleghi e persone che desiderano dimostrare la propria solidarietà e contribuire alle necessità delle famiglie in questo momento difficile”.
“Con affetto e riconoscenza, ricordiamo Claudio e Simone. Il loro ricordo resterà vivo nei cuori di chi li ha conosciuti. Cieli blu”, conclude.