NewTuscia – BRACCIANO – Da spazio a luogo, dalle rassegne tematiche al cartellone della nuova stagione, ecco l’evoluzione del ruolo del teatro comunale: non solo punto aggregante e di riferimento, ma vero motore di produzione culturale, capace di offrire una panoramica della creatività artistica contemporanea.

Il programma di questa nuova stagione propone esperienze diversificate che si confrontano col linguaggio teatrale: dalla commedia come esperienza fondante del teatro italiano, alla rivisitazione sperimentale del teatro classico antico; dal teatro-canzone di protesta al teatro comico di critica del costume; dal teatro contemporaneo allo stand up comedy.

Le diverse tonalità e linguaggi del discorso teatrale diventano così utili e godibili per riflettere e ragionare, pensare e suscitare proficue connessioni tra i contenuti delle pièce e nuove intuizioni interpretative del reale.

Dopo la buona riuscita di Rimembranze&condoglianze, lettura scenica a cura di Marco Ferri, con Raffaello Fusaro, Monica Ferri e la chitarra di Brian Riente, andata in scena il 1° novembre nell’ambito della terza edizione di “Frammenti di sacro”, – che, pur non facendo parte del cartellone, ha comunque aperto la strada alla nuova stagione -, ecco che sabato 7 novembre alle 18,00 con “Puri come una bestemmia”, lo spettacolo di teatro-canzone di e con Rossella Seno e Lino Rufo, si apre TANTI TEATRI IN UN SOLO TEATRO, il nuovo cartellone del Teatro Delia Scala di Bracciano.

Ingresso libero fino a d esaurimento posti. Info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it

In allegato, la locandina.

Bracciano-Città Metropolitana di Roma Capitale, 02/11/2026