NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sono ancora da appurare le cause alla base dell’incendio avvenuto nella giornata di ieri, 2 novembre a Montefiascone.

Erano circa le 11.00 quando, in via via Cassia Nuova, sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo in una palazzina e soccorrere una donna rimasta ferita.

Sembrerebbe che le fiamme siano divampate in cucina, forse dal piano di cottura, per poi arrivare ad intaccare altre stanze.

sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118che ha prestato le prime cure alla donna e trasportarla in ospedale.