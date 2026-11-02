Antonio Grosso ritorna al Teatro Bianconi celebrano il genio di Massimo Troisi con uno spettacolo esilarante e commovente allo stesso tempo

NewTuscia – CARBOGNANO – Dopo un inizio di stagione letteralmente travolgente, che ha registrato un pieno assoluto di pubblico e critica al debutto, il cartellone del Teatro Bianconi entra nel vivo. Per il secondo appuntamento di questa stagione che si preannuncia già da record, il palcoscenico viterbese si prepara a ospitare un evento di grandissimo richiamo emotivo e culturale.

Sabato 7 novembre 2026 e domenica 8 novembre 2026, sempre alle ore 17:30, andrà in scena “Al Massimo…Troisi”, l’emozionante spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso. Sul palco, insieme allo stesso Grosso, un cast eccezionale completato da Antonello Pascale e Claudia Peluso, pronti a incantare la platea dopo il travolgente successo della prima stagionale dello scorso weekend.

Sulla scia dell’entusiasmo e dell’energia di un teatro costantemente esaurito, “Al Massimo…Troisi” si candida a essere uno dei momenti più intensi dell’anno. Lo spettacolo non è una semplice biografia, ma un omaggio vibrante, intimo ed evocativo che scava nella giovinezza e nella formazione artistica di Massimo Troisi.

Antonio Grosso firma un testo delicato e potente che rintraccia i sogni, le prime storiche intuizioni e le amicizie che hanno trasformato il ragazzo di San Giorgio a Cremano in un’icona immortale della cultura italiana. Attraverso una narrazione che si muove in perfetto equilibrio tra la comicità più travolgente e una poesia malinconica, lo spettacolo fa rivivere quel linguaggio unico fatto di sguardi, silenzi e geniali esitazioni che ha rivoluzionato il modo di fare teatro e cinema.

La regia dinamica di Grosso, supportata dalle brillanti interpretazioni di Pascale e Peluso, promette di ricreare quell’atmosfera magica e quel sodalizio creativo tipico degli esordi di Troisi (dagli anni d’oro della Smorfia in poi), regalando agli spettatori due pomeriggi di altissimo livello teatrale, dove le risate si mescoleranno inevitabilmente alla commozione.

La straordinaria risposta del pubblico al primo spettacolo della stagione conferma la centralità del Teatro Bianconi come punto di riferimento culturale sul territorio, capace di intercettare il desiderio di grande prosa e spettacoli di qualità superiore.

Visto il trend da tutto esaurito che sta caratterizzando questa partenza di stagione, la prenotazione è fortemente consigliata.

Per maggiori informazioni e prenotazioni dei posti è possibile contattare la segreteria del teatro al numero 340 1045098. Il servizio è attivo il martedì, giovedì e sabato pomeriggio (ore 17-19, il sabato anche la mattina). Altre informazioni sulla pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it