NewTuscia – VITERBO – Il rugby Viterbo ha incontrato la prima in graduatoria nel girone, a punteggio pieno, che ha ribadito il proprio valore vincendo 63 a 24.

Obiettivo del Viterbo era quello di mettere in carniere un altro punto in classifica, segnando quattro mete, cosa che erano già riusciti a fare nelle due partite perse ad inizio girone.

I ragazzi hanno messo in campo un’ottima attitudine che ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato. prefissato.

La partita è iniziata subito in salita, con una meta delle fiamme oro che sono riuscite a trovare un varco nella difesa viterbese solo dopo 3 minuti di multifase senza interruzioni. Nella parte centrale del primo tempo, complice un calo mentale, le fiamme oro segnano altre quattro mete. Prima della fine del primo tempo il Viterbo segna 2 bellissime mete.

Tra la fine del primo tempo e tutto il secondo la partita è stata piuttosto equilibrata Il Viterbo ha segnato 26 punti, contro i 34 delle Fiamme Oro. Alle fine del girone di qualificazione, nel quale è bene ricordarlo erano iscritte le squadre piu forti e strutturate di Lazio e Umbria , il Viterbo si classifica, nel proprio girone, al quarto posto con 13 punti.

La base su cui lavorare per il prosieguo dell’attività è molto solida e non sarà difficile ottenere dal gruppo i miglioramenti necessari e giocare un campionato di alto livello. Prossimo impegno, domenica prossima contro la quarta classificata dell’altro girone ,cioè il Foligno, viste le classifiche il Viterbo dovrebbe giocare in casa, ma sarà, comunque necessario attendere l’ omologazione dei risultati da parte del giudice sportivo.

Campionato U16

Rugby Viterbo – FF.OO 26- 65

Rugby Viterbo : Gagliardi, Celoni, Mariani, Amato, Zibellini, Frangioli, Fiorentini, Claudiani, Belli, Ottaviani, Pellegrini, Blasetti, Carelli, Ubertini, Cacchioli

A disposizione entrati nel corso della partita : Marini, Di Pietro, Fratini, Mariani, Oro, Pierfelice

Fiamme Oro :Messina, Ceccarelli, Curto, Reale, Cicccaglioni, Aquiletti, Mobilia, Consalvi, Ovis, Serafini, Orfè, Nocera, Ambrosini, Bonanni, Puri

A disposizione entrati nel corso della partita: Minicucci, Di Cuio,Aquiletti, Cerretti,Di Porto, Virgilio

Per Il Viterbo mete di Pellegrini, Frangioli, Blasetti ed Ottaviani tre trasformate da Ottaviani.