NewTuscia – ROMA – “Con Kimi Antonelli campione del mondo di Formula Uno l’Italia segna un importante primato: è, infatti, il più giovane pilota a raggiungere questo risultato. Una gioia immensa per tutto il Paese e un esempio molto solido per i più giovani: umiltà, impegno e determinazione, infatti, tracciano il cammino di questa meravigliosa storia sportiva. A lui, alla sua famiglia e al suo team vanno i più sentiti auguri per un futuro segnato da tanti altri record”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni