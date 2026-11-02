NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dalla lotta contro la violenza e l’odio, anche quello che corre sul web, alla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla solidarietà. È anche attraverso questo impegno civile che si inserisce il prossimo incontro con la giornalista, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva Claudia Conte, protagonista giovedì 5 novembre 2026, alle ore 17.30, di un appuntamento dedicato al suo ultimo libro, “Dove nascono i silenzi”, presso la Biblioteca Comunale di Montefiascone.

L’iniziativa assume un significato particolare alla luce della recente notizia delle azioni legali annunciate da Claudia Conte contro gli autori degli insulti e degli attacchi ricevuti sui social network. Una scelta volta a contrastare l’odio digitale e a riaffermare il valore della responsabilità individuale anche nello spazio virtuale. I risarcimenti ottenuti saranno devoluti ai bambini rimasti orfani in Ucraina a causa della guerra.

Un gesto che racchiude un messaggio preciso: trasformare un’esperienza negativa in un’occasione di solidarietà concreta, affinché anche dal dolore possa nascere qualcosa di positivo.

«Credo che la solidarietà sia anche questo: scegliere di non restare prigionieri di ciò che si è subito, ma trasformare l’odio in un gesto di cura», ha dichiarato Claudia Conte.

Proprio il tema delle parole, dei silenzi e delle fragilità umane rappresenta il filo conduttore di “Dove nascono i silenzi”, un romanzo che affronta le relazioni, i conflitti interiori e tutto ciò che spesso rimane inespresso. Attraverso una narrazione intensa, l’autrice invita a riflettere sull’importanza dell’ascolto, sulla difficoltà di comunicare le proprie emozioni e sul coraggio necessario per rompere il silenzio.

L’incontro sarà introdotto da Romano Lucarelli, di Ombre Festival. Seguiranno i saluti istituzionali di Giulia De Santis, sindaca di Montefiascone, e il dialogo con l’autrice, affidato alla giornalista Lia Saraca.

L’appuntamento, realizzato con Lazio Open e Ombre Festival, rappresenta un’occasione di confronto tra letteratura, attualità e impegno sociale, nella convinzione che la cultura possa contribuire a costruire una società più consapevole, capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza e sopraffazione.

«Le emozioni prendono forma. I silenzi raccontano storie non dette»: il messaggio che accompagna l’incontro con Claudia Conte.

OMBRE FESTIVAL