NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Il violino e il violoncello del Duo Orsini Virtuosi a Soriano nel Cimino in un concerto dal titolo “Tra Due Mondi: il Barocco Italiano e il Moderna Americana”. L’evento, ad ingresso libero, si terrà alle 18.00 del 6 novembre presso la Chiesa di Sant’Eutizio. Il programma, comprende brani del barocco italiano, e opere americane moderne, oltre a un paio di sorprese inaspettate.

Il duo Orsini Virtuosi è composto da Zeneba Bowers (violinista) e Matt Walker (violoncellista), due musicisti classici americani vincitori di un Grammy che dal 2020 vivono e lavorano in Italia.

Zeneba e Matt, dopo aver lasciato una carriera ventennale come musicisti sinfonici e discografici vincitrice dei Grammy, si è trasferita dagli Stati Uniti in Italia nel novembre 2019. L’idea era di lavorare in Italia come artisti e organizzatori di concerti; poi tre mesi dopo, sono iniziati i lockdown per la pandemia, che hanno vietato tutti gli eventi concertistici pubblici.

In risposta, durante i lockdown del 2020 Matt e Zeneba hanno creato una serie di concerti sui balconi. Hanno eseguito un brano musicale diverso ogni sera per 62 sere consecutive, dal balcone della loro piccola casa a Soriano nel Cimino – suonando inizialmente per i vicini sui balconi adiacenti, poi trasmesso in piazza per tutta la loro città, quindi trasmesso in diretta mondiale su Facebook. Questi concerti hanno mostrato una straordinaria flessibilità e un’ampia varietà di generi musicali, dal barocco al blues e tutto nel mezzo.

In seguito alla pandemia, Zeneba e Matt si sono esibiti come duo nel Narnia Festival a Narni, e poi con il nome di “Orsini Virtuosi” a vari posti in Toscana, Umbria e Lazio.