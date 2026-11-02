“402”, UN THRILLER IN SCENA AL TEATRO BONI DI ACQUAPENDENTE

Domenica 8 novembre lo spettacolo scritto e interpretato da Elettra Zeppi e Gabriele Linari

NewTuscia – ACQUAPENDENTE (VT) – Prosegue la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, con direzione artistica di Sandro Nardi. Dopo il debutto con Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati in “Re Lear e il suo buffone” e l’omaggio a San Francesco d’Assisi con “Chiara e Francesco prima dell’alba”, domenica 8 novembre 2026 alle ore 17:30 è la volta di “402” di e con Elettra Zeppi e Gabriele Linari, per la regia di Federico Vigorito.

Thriller sociale e psicologico dal sapore cinematografico, prodotto da Il Teatro di Alice di Roma, “402” è un vortice di umanità disumana. Un’opera che sconquassa, tanto è immersiva nella sua narrazione. La vicenda si svolge all’interno di un’unica stanza (la 402) dove due personaggi in netta antitesi si trovano intrappolati e legati da un misterioso segreto da cui sembra impossibile fuggire.

Anna è una donna apparentemente fragile segnata dalla vita in modo improvviso e indelebile. Nel corso della storia rivelerà una personalità decisa e combattiva, ai limiti dell’estremo. Anna è un personaggio dalle mille sfaccettature che si scoprono poco a poco, un vulcano d’azione e emozione, un concentrato di vita nel bene e nel male. Una novella Medea a confronto con la diplomazia e l’enigmaticità di un senatore dei nostri tempi. Nessuno dei due è salvo, nessuno dei due si salverà.

La stagione 2026-27 del Boni, dal titolo “Intrecci collaterali”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.