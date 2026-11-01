Massimo Blandini





La sua poesia trasformò le esperienze vissute al fronte in una testimonianza contro la violenza e la disumanità dei combattimenti. Caduto in Francia il 4 novembre 1918, a soli sette giorni dalla firma dell’armistizio, Wilfred Owen è diventato una delle voci più significative della letteratura britannica del Novecento. Ci sono vite che, pur essendo state brevi, riescono a lasciare un segno profondo nella storia e nella cultura. Quella di Wilfred Edward Salter Owen, poeta e ufficiale dell’esercito britannico, appartiene certamente a questa categoria. Nato il 18 marzo 1893 a Oswestry, nello Shropshire, in Inghilterra, morì a soli 25 anni, dopo aver vissuto in prima persona una delle pagine più drammatiche della storia europea. Fu proprio quell’esperienza a cambiare radicalmente il suo sguardo sul mondo, spingendolo a raccontare attraverso i versi la paura, il dolore e le speranze dei giovani militari. Fin da ragazzo aveva coltivato una forte passione per la letteratura, avvicinandosi ai grandi autori inglesi e sviluppando una particolare sensibilità poetica. Prima dell’arruolamento aveva trascorso alcuni anni in Francia, dove aveva lavorato come insegnante di lingua inglese. Nel 1915 decise di entrare nell’esercito britannico e, dopo l’addestramento, venne inviato sul fronte occidentale. Qui si trovò davanti a una realtà lontanissima dalle rappresentazioni eroiche diffuse dalla propaganda. Il fango delle trincee, il freddo, i bombardamenti, le mutilazioni e la costante presenza della morte divennero parte della sua quotidianità. Le conseguenze psicologiche di quelle esperienze furono profonde. Dopo aver assistito a episodi particolarmente traumatici, tra cui un’esplosione che lo scaraventò lontano dalla sua posizione, gli venne diagnosticato uno shock da combattimento, condizione oggi associata al disturbo da stress post-traumatico. Nel 1917 fu trasferito al Craiglockhart War Hospital, in Scozia, per ricevere assistenza e iniziare un percorso di recupero. In quella struttura conobbe il poeta Siegfried Sassoon, destinato a diventare una figura decisiva per la sua maturazione artistica. Da quell’incontro nacque una stagione particolarmente intensa della sua produzione letteraria. Owen iniziò a trasformare i ricordi del fronte in componimenti capaci di restituire al lettore la dimensione umana di quanto aveva vissuto, rinunciando a ogni rappresentazione idealizzata dell’eroismo militare. Tra le sue opere più conosciute figura “Dulce et Decorum Est”, ispirata anche a un attacco con i gas tossici al quale aveva assistito nel gennaio 1917. Attraverso immagini drammatiche, il poeta descrive la disperazione dei soldati mentre cercano di indossare le maschere antigas e l’agonia di un compagno che non riesce a salvarsi. Nel finale richiama e condanna la celebre frase latina di Orazio, «Dulce et decorum est pro patria mori», ovvero «è dolce e decoroso morire per la patria», definendola una menzogna quando viene utilizzata per alimentare il mito del sacrificio in battaglia. Altrettanto significativa è “Anthem for Doomed Youth”, nella quale la morte dei giovani militari viene accostata all’assenza di un funerale dignitoso. Al posto delle cerimonie e delle preghiere rimangono soltanto il fragore delle armi e il dolore di chi sopravvive. La sua poetica trovò una sintesi nell’affermazione “La poesia è nella pietà”, espressione della volontà di dare voce a uomini troppo spesso dimenticati. Nel settembre 1918 Owen scelse di tornare volontariamente al fronte francese, nonostante le ferite fisiche e psicologiche già riportate. Durante le operazioni militari dimostrò coraggio e capacità di comando, ottenendo la Military Cross. Il suo destino, tuttavia, fu tragico. Il 4 novembre 1918, mentre guidava i propri uomini nel tentativo di attraversare il canale della Sambre-Oise, nei pressi del villaggio francese di Ors, venne ucciso durante i combattimenti. Mancavano soltanto sette giorni all’armistizio dell’11 novembre. La notizia della sua morte raggiunse la famiglia proprio nel giorno in cui veniva celebrata la fine delle ostilità. Una coincidenza dolorosa, che rende ancora più significativa la sua vicenda personale. Durante la sua vita furono pubblicate soltanto cinque delle sue poesie. La notorietà arrivò soprattutto dopo la morte, grazie all’impegno di Siegfried Sassoon e alle raccolte pubblicate nel 1920 e negli anni successivi. Oggi Wilfred Owen è riconosciuto come uno dei maggiori poeti della letteratura britannica del Novecento. I suoi versi continuano a parlare alle generazioni successive, ricordando che dietro le strategie militari e le celebrazioni patriottiche esistono soprattutto persone, giovani vite spezzate e sofferenze che nessuna vittoria può cancellare.