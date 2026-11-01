NewTuscia – BUDONI –  Una brutta e inaspettata battuta d’arresto rallenta la corsa al vertice della Viterbese, che nel pomeriggio di oggi cede per 3-1 sul campo del Budoni nella decima giornata del campionato di Serie D (Girone G). Gli uomini di mister Carcione, chiamati a riscattare l’eliminazione infrasettimanale dalla Coppa Italia, assaporano soltanto l’illusione di una domenica da protagonisti prima di subire la furente reazione dei padroni di casa.

I gialloblù erano partiti con il piede giusto, approcciando il match con aggressività e sbloccando le marcature nelle prime fasi di gioco. Il vantaggio lampo sembrava poter incanalare la sfida sui binari della tranquillità, consentendo alla formazione della Tuscia di gestire il ritmo e sognare un accorciamento delle distanze dalla vetta. [

Tuttavia, nella ripresa la luce si è spenta improvvisamente. Il Budoni, affamato di punti per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica, ha alzato il baricentro e ha iniziato a premere con insistenza, trovando la via del pareggio e completando poi una clamorosa rimonta fino al definitivo 3-1. Per la Viterbese si tratta di un brutto passaggio a vuoto, caratterizzato da troppi sprechi sotto porta e da una netta flessione atletica e mentale nei secondi quarantacinque minuti.

Questo stop fa sorridere la capolista Sarnese, che torna ad allungare in classifica portandosi a +6 sulle inseguitrici. Per il tecnico Carcione e i suoi ragazzi si apre una settimana di profonda riflessione per registrare i meccanismi difensivi e ritrovare la lucidità necessaria in vista del prossimo turno casalingo al Rocchi.

l prossimo impegno ufficiale della Viterbese in campionato (Girone G di Serie D) è fissato per domenica 8 novembre 2026. Dopo la trasferta sarda, i gialloblù torneranno a giocare davanti al proprio pubblico allo stadio Enrico Rocchi.

La sfida vedrà la Viterbese opposta all’ASD Trastevere, in un derby laziale molto atteso e cruciale per riprendere la marcia verso le posizioni di vertice dopo il passo falso di Budoni. Il calcio d’inizio del match è programmato per le ore 14:30.

Ecco il quadro completo dei primi impegni di novembre per la squadra guidata da mister Carcione:

  • 11ª Giornata (08/11/2026, ore 14:30): Viterbese – ASD Trastevere
  • 12ª Giornata (15/11/2026, ore 14:30): Unipomezia – Viterbese
  • 13ª Giornata (22/11/2026, ore 14:30): Viterbese – Sarnese 1926 [1, 2]

In base ai risultati dell’ultimo turno (10ª giornata), la Viterbese e il Trastevere si trovano a pari punti in classifica a quota 17, rendendo lo scontro diretto di domenica prossima al Rocchi un vero e proprio spareggio per l’alta classifica. Il distacco attuale tra le due formazioni è quindi di 0 punti.

  • Di seguito viene riportata la classifica completa e aggiornata del Girone G di Serie D: [1, 2]
PosizioneSquadraPuntiPartite Giocate
1Sarnese 19262310
2Monastir 19831710
3Certosa Viterbese1710
4Trastevere Calcio1710
5Aranova1510
6Paganese1410
7UniPomezia1310
8Albalonga1310
9Anzio Calcio 19241310
10Città di Anagni1310
11Ossese1310
12Afragolese1110
13Gelbison1110
14Budoni1110
15Venafro910
16Sarrabus Ogliastra910
17Sassari Latte Dolce710
18Atletico Lodigiani210

 