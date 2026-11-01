NewTuscia – BUDONI – Una brutta e inaspettata battuta d’arresto rallenta la corsa al vertice della Viterbese, che nel pomeriggio di oggi cede per 3-1 sul campo del Budoni nella decima giornata del campionato di Serie D (Girone G). Gli uomini di mister Carcione, chiamati a riscattare l’eliminazione infrasettimanale dalla Coppa Italia, assaporano soltanto l’illusione di una domenica da protagonisti prima di subire la furente reazione dei padroni di casa.

I gialloblù erano partiti con il piede giusto, approcciando il match con aggressività e sbloccando le marcature nelle prime fasi di gioco. Il vantaggio lampo sembrava poter incanalare la sfida sui binari della tranquillità, consentendo alla formazione della Tuscia di gestire il ritmo e sognare un accorciamento delle distanze dalla vetta. [

Tuttavia, nella ripresa la luce si è spenta improvvisamente. Il Budoni, affamato di punti per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica, ha alzato il baricentro e ha iniziato a premere con insistenza, trovando la via del pareggio e completando poi una clamorosa rimonta fino al definitivo 3-1. Per la Viterbese si tratta di un brutto passaggio a vuoto, caratterizzato da troppi sprechi sotto porta e da una netta flessione atletica e mentale nei secondi quarantacinque minuti.

Questo stop fa sorridere la capolista Sarnese, che torna ad allungare in classifica portandosi a +6 sulle inseguitrici. Per il tecnico Carcione e i suoi ragazzi si apre una settimana di profonda riflessione per registrare i meccanismi difensivi e ritrovare la lucidità necessaria in vista del prossimo turno casalingo al Rocchi.

l prossimo impegno ufficiale della Viterbese in campionato (Girone G di Serie D) è fissato per domenica 8 novembre 2026. Dopo la trasferta sarda, i gialloblù torneranno a giocare davanti al proprio pubblico allo stadio Enrico Rocchi.

La sfida vedrà la Viterbese opposta all’ASD Trastevere, in un derby laziale molto atteso e cruciale per riprendere la marcia verso le posizioni di vertice dopo il passo falso di Budoni. Il calcio d’inizio del match è programmato per le ore 14:30.

Ecco il quadro completo dei primi impegni di novembre per la squadra guidata da mister Carcione:

11ª Giornata (08/11/2026, ore 14:30): Viterbese – ASD Trastevere

Viterbese – ASD Trastevere 12ª Giornata (15/11/2026, ore 14:30): Unipomezia – Viterbese

Unipomezia – Viterbese 13ª Giornata (22/11/2026, ore 14:30): Viterbese – Sarnese 1926 [1, 2]

In base ai risultati dell’ultimo turno (10ª giornata), la Viterbese e il Trastevere si trovano a pari punti in classifica a quota 17, rendendo lo scontro diretto di domenica prossima al Rocchi un vero e proprio spareggio per l’alta classifica. Il distacco attuale tra le due formazioni è quindi di 0 punti.

Di seguito viene riportata la classifica completa e aggiornata del Girone G di Serie D: [1, 2]