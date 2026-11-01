NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Virtus fa sua una gara più muscolare che spettacolare. Apre Daniel Dozi chiude Luca Zucca. Ma soprattutto in mezzo una crescita di equilibrio tattico che se confermata spalancherebbe le porte dell’alta Classifica. Splendido cursore di fascia Andrea Coccetti e gran lavoro per la squadra,Giammarco Fioretti illumina sia la fase di ispirazione che finalizzazione manovra con ciliegina finale la splendida ricerca unodue palla a terra con Andrea Nuvola, Francesco Del Segato venti minuti da testa alta e verticalizzazioni, Maicol Nardini difende ma cerca con goniometrici lanci di ispirare la manovra. Nel Sabato in cui piomba in zona retrocessione l’Onano è chiamato a convivere con l’espulsione onestamente troppo affrettata di Emiliano Baldelli. Dalla qualità piedi di Ceparano partono le intuizioni che valorizzano le giocate di di Pala, Romano, Chorr, Granocchia, Francesco Onori. Aquesiani attesi ora Sabato 7 Novembre alle ore 14.30 dalla trasferta di Marta. Ad attenderli al Romagnoli-Poleggi una ASD che dopo la sconfitta per 4-0 sul terreno dell’ASD Bassano calcio è in pienissima zona retrocessione.

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – ACD ONANO SPORT CALCIO 2-0

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Zucca, Illiano, Nardini, Pardo, Galli (1° st Crisanti), Coccetti (31° st Longo), Belardi (30° st Fini), Fioretti, Dozi (21° st Del Segato), Sartucci (1° st Nuvola)

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Tommaso Baldelli, Broccatelli, Uderzo

ALLENATORE: D’Amico

ACD ONANO SPORT CALCIO: Paoloni, Sabatini (11° st Granocchia), Bacci (40° pt Emiliano Baldelli), Francesco Onori, Pala (30°st Andrea Biribicchi), Romano, Ceparano (26° st Luca Biribicchi), Roberto Onori, Chorr, Santinami, Franci

A DISPOSIZIONE: Detti, Iosif

ALLENATORE: Baldoni

ARBITRO: Davide Corinti Comitato di Viterbo

MARCATORI: 23° pt Dozi, 17° st Zucca (AVA)

NOTE: Espulso 42° pt Emiliano Baldelli (AOSC) con rosso diretto per fallo ritenuto pericoloso. Ammoniti 33° pt Sartucci (AVA), 48° pt Francesco Onori (AOSC), 6° st Pala (AOSC), 32° st Zucca (AVA), 36° st Roberto Onori (AOSC), 46° st Nuvola (AVA)