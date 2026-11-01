NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Cerchio perfetto giottano calcio ASD Polisportiva Vigor Acquapendente”: due vittorie in altrettante gare. Nel Campionato di Prima Categoria comincia a carburare il motore dell’undici di coach Andrea Colonnelli che grazie alla vittoria per 3-1 sul terreno di gioco della ASD Calcio Sutri (doppietta di Alessio Bedini e rete di Matteo Ferlicca) si porta nelle zone medio-alte della graduatoria. Domenica 8 Novembre alle ore 15.00 gara casalinga contro l’USD Allumiere che dopo la sconfitta casalinga peer 5-1 contro l’ASD Atletico Monterano è sempre più invischiato in zona retrocessione. Vittoria e terzo posto in Classifica per l’Under 19 provinciale di Giacomo Rocchi che espugna per 3-2 il terreno della ASD Cerveteri (in rete Tommaso Pifferi, Filippo Paolini, Tommaso Illiano). Sabato 7 Novembre alle ore 17.30 gara casalinga al Boario contro un Cura calcio che dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Monterosi calcio ASD orbita nei quartieri bassi della Classifica.