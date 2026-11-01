CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

GIRONE A (TERZA GIORNATA DOMENICA 01 NOVEMBRE 2026)

ASD REAL AZZURRA – ASD UNITED CURABLERA CALCIO 2 – 4

(PRIMO TEMPO 1 – 2)

NewTuscia – VITERBO – ASD REAL AZZURRA: Bernabei, Bordo, Prosperuzzi, Rocchi, El Habti (30° st Donato), Kurti (32° st Bergagna), Musco (30° st Costantini), Bacchiorrini (26° st Benedettucci), Pallotta (35° st Frosoni), Bottarini, Gaggi (22° st Luciani)

A DISPOSIZIONE: Ferretti

ALLENATORE; Burla

ASD UNITED CURABLERACALCIO: Palombi, Baldelli, Bonatesta, Ferri, Vergaro, Paiolo (15°st Aramini), Fiorucci (32° st Alpi), Liberati, Nezla (12° st Perla), Boullaga. Macchioni

A DISPOSIZIONE: Borcoi, Gasbarri, Schinoppi

ALLENATORE: Rossi

ARBITRO: Adrian Valeriu Hincu Comitato di Viterbo

MARCATORI: 14° pt Prosperuzzi (ARA), 19° pt – 11° st Bonatesta (AUC), 27° pt Vergaro (AUC), 2° st Rocchi (ARA), 19° st Macchioni (AUC)

Sconfitta immeritata Real che effettua passi avanti sensibili a livello tattico. Coach Federico Burla ripulisce e resetta le lacune della gara di esordio presentando una squadra compatta ed equilibrata. Attorno ad una Jacopo Rocchi da dieci in pagella orbitano Michele Prosperuzzi (mortifero su punizione), Riccardo Gaggi (buoni movimenti prima delle conclusioni), Matteo Bottarini, Riccardo Musco, Giuseppe Bacchiorini. Gli ospiti vincono perché almeno oggi dimostrano di avere una migliore percentuale alla voce finalizzazione. Alla doppietta di Bonatesta ed alle reti singole di Vergaro e Macchioni fanno eco le conclusioni di Baldelli. Tour de force in vista per la Società alto viterbese. Lungo il percorso verso il princjpale obiettivo stagionale: fornire ai ragazzi elementi essenziali per imparare a fare calcio. Mercoledì 4 Novembre alle ore 15.30 recupero sul terreno di gioco della ASD BarcoMurialdina che con larghissima vittoria casalinga per 7-3 contro l’Atletica Cimina Falisca viene indicata come la principale favorita per la vittoria Campionato. E Sabato 7 Novembre alle ore 17.30 trasferta al Domenico Mezadonna di Sutri per affrontare un calcio Sutri che espugnando per 3-1 il terreno di gioco dell’ASD Ducato di Castro 2026 agguanta i primi tre punti stagionali.