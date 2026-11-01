NewTuscia – ROMA – “Nel decimo anniversario della scomparsa di Tina Anselmi, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiamano con forza il valore di una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia democratica del nostro Paese”.

Lo dichiara Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

“Staffetta partigiana, sindacalista, prima donna ministro della Repubblica e protagonista di battaglie decisive per la parità, il lavoro e la sanità pubblica, Tina Anselmi ha interpretato la politica come servizio e responsabilità. Il suo impegno per la legalità e la trasparenza delle istituzioni, testimoniato anche alla guida della Commissione d’inchiesta sulla P2, resta un riferimento prezioso per chi rappresenta i cittadini e opera nelle istituzioni. Ricordarla oggi significa rinnovare l’impegno a difendere i valori di libertà, democrazia e uguaglianza che hanno guidato la sua vita. Alla sua memoria va la riconoscenza delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome e dell’intero Paese” – prosegue Aurigemma

Roma, 1 novembre 2026