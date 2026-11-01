Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Immigrati fuori controllo: ecco i boschi della paura” e “Dentro i boschi di Viterbo: qui comandano i clan degli immigrati”. Sono questi i titoli della presentazione sulla pagina ufficiale di “Fuori dal coro”, trasmissione d’approfondimento settimanale su Rete4 condotta da Mario Giordano, del servizio di Valeria Deste sulle piazze dello spaccio nei boschi della Tuscia.

La puntata è stata trasmessa questa sera. Nel servizio si vede la giornalista che indica un sacchetto blu attaccato a un cancello di legno che dà l’ingresso a una parte di un bosco della Tuscia: “Questa è la torre di spaccio – dice la giornalista indicando – e il sacchetto indica che è attiva”. Quindi inizia l’avvicinamento della giornalista (con due persone che si vedono in fondo, forse di sicurezza che accompagnano la repoter di Fuori dal Coro). “E’ un segnala lasciato dagli spacciatori – continua – vuol dire che sono dentro il bosco. E adesso silenzio assoluto”, La giornalista di Rete4, quindi, si addentra in mezzo a canneti in cerca di ulteriori testimonianze della piazza di spaccio.

“Eccoli qua i veri segni – dice – batterie, la tipica teiera marocchina del té marocchino, seggiolino per la postazione, qua abbiamo altre batterie. Questi sono i classici segni della zona di spaccio. Eccolo, questo è il telo che hanno usato per ripararsi dall’umidità durante la notte, durante le giornate di pioggia”. Le ultime parole riguardano un telo blu abbandonato sempre nella zona impervia dello spaccio. “Eccolo qui, il telo dell’accampamento”. Quindi la giornalista indici la presunta via di fuga degli spacciatori marocchini: “Loro sicuramente ora hanno spostato l’accampamento qua – dice ancora Valeria Deste – da qualche parte, non sono lontani. Ma diventa complicato perché la vegetazione è fitta e, in più, ci avranno visto sicuramente”.

La presentazione di tutto il servizio giornalistico è la seguente: “Clan di immigrati che spacciano nei boschi della Tuscia, in provincia di #Viterbo. Ci siamo recati sul posto per scoprire cosa succede” e “I boschi della paura tra sparatorie, regolamenti di conti e omicidi nei boschi della Tuscia, in provincia di #Viterbo: qui, tra gli alberi, si nascondono i boss degli spacciatori nordafricani”.

Il servizio intervista anonimamente anche una persona testimone dei fatti che dice: “E’ guerra. E’ proprio guerra!”, riferendosi al controllo del territorio dei boschi, immaginiamo noi dei Cimini (perché spesso avvengono qui i ritrovamenti dei resti dello spaccio e gli arresti da parte delle forze dell’ordine, da parte di bande armate nordafricane, in particolare di marocchini.

Nel servizio si vedono pistole automatiche e mitra che sparano (non si capisce se presi da archivio o nel contesto del servizio giornalistico). Alcune immagini ritraggono extracomunitari in loco stanziare nei bivacchi (anche qui non si capisce da dove vengano prese le immagini che, probabilmente, rappresentano spezzoni di presunti momenti di pause degli spacciatori, almeno il contesto direbbe questo).

Il servizio prosegue. “Sparatorie, regolamenti di conti, omicidi. Siamo nei boschi della Tuscia in provincia di Viterbo, qui, tra gli alberi, si nascondono i boss degli spacciatori nordafricani e, per mantenere il controllo dello smercio di droga, si arriva anche a uccidere”. E, dopo la parola uccidere, immediato lo sparo di un mitra senza soluzione di continuità- Prosegue così la sintesi del servizio giornalistico in loco di Valeria Deste, venuta personalmente nei boschi viterbesi con il cameraman per documentare quanto da lei descritto.

“Noi ci siamo addentrati in queste aree – dice ancora la giornalista -. Siamo davanti a un punto di spaccio, come vedete per entrare bisogna scavalcare e passare attraverso il filo spinato che è stato leggermente allargato. Facciamo silenzio”. Queste le parole della giornalista mentre è ripresa nell’attraversare rovi e vegetazione impervia nella certezza, a suo dire, di avere rinvenuto una piazza di spaccio. “Ho sentito dei rumori – aggiunge a bassa voce – eccolo…eccolo il punto di spaccio, eccolo è qui”, aggiunge, rinvenendo un posto fisso d’appoggio in mezzo al bosco con una sedia e altro materiale stanziale adatto per rimanere fermi più ore. “Ci ha sentito arrivare – conclude lo short del servizio giornalistico di Valeria Deste – è scappato sicuramente, guardate”.

Certamente un servizio che allarma e che fa i conti con la cronaca locale che, spesso, parla di arresti e retate delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga nei boschi. Sarà da accertarsi se la situazione è davvero a un non ritorno e specificamente basata sullo spaccio marocchino a due livelli, tra giovani leve e “boss” che sono ben nascosti, come indicato nel servizio, e come si possa mettere mano a questa difficile forma di criminalità organizzata che vede la Tuscia ai primi posti nazionali per diffusione.