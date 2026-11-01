NewTuscia – ROMA – “La decisione del Ministero della Cultura, concordata con le organizzazioni sindacali, di escludere le catene di subappalto e il ricorso all’edilizia acrobatica nei lavori del Colosseo rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza dei lavoratori. Una scelta che apprezziamo e che chiediamo a Roma Capitale di estendere ai propri appalti, adottando analoghe misure di tutela. Sarebbe un segnale concreto di attenzione alla sicurezza e alla dignità del lavoro”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale.

“L’accordo, raggiunto dopo la tragica morte del giovane lavoratore Andrea Moretti, dimostra che intervenire sull’organizzazione del lavoro per rafforzare la sicurezza è possibile. E dimostra anche quanto sia importante il ruolo delle organizzazioni sindacali nel pretendere condizioni di lavoro più sicure.

Non si tratta di demonizzare indistintamente ogni subappalto, ma di impedire che la frammentazione delle responsabilità, la compressione dei costi e il ricorso a modalità operative particolarmente rischiose finiscano per scaricare sui lavoratori il prezzo del risparmio.

Chiediamo quindi al Campidoglio di aprire immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali per adottare un protocollo sulla sicurezza negli appalti comunali che preveda, nei limiti consentiti dalla legge, l’esecuzione diretta delle lavorazioni più delicate, il contrasto alle catene di subappalto, il ricorso a modalità operative più sicure e controlli rigorosi lungo tutta la filiera.

Se queste garanzie sono state riconosciute necessarie per il Colosseo, non si vede perché non debbano diventare un riferimento per i cantieri pubblici della Capitale.

La sicurezza sul lavoro non dovrebbe dipendere dal luogo in cui si lavora, né essere affrontata soltanto dopo una tragedia. Roma Capitale raccolga questo segnale: sarebbe un atto concreto di attenzione verso chi lavora e il modo migliore per onorare la memoria di Andrea Moretti”, conclude Barbera.