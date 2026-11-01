NewTuscia – VITERBO – Cus Catania : Lucenti, Colombrita, Lopez, Leonardi, Rocca, Gauna Coll, Giammario, Ingrassia, Iratro, Di Sana, Mammana A., Rizzo, Agosta, Artale, Aloè A disposizione entrati nel corso dell’incontro: Russo, Samperi, Marsiglia, Mammana C., Zuccarello, Miotta, Pellegrino, Zappalà

Lions Alto Lazio : Marini, Cuomo, Biagetti, Fabbri, Garbuglia, Crinò, Milani, Lanzi G., Lanzi A.,Crescimbeni, Spada, Santucci, Raschi An., Duri, Tramontano A disposizione ed entrati nel corso dell’incontro : Raschi Al., Battaglini, Di Filippo, Longo , Malagigi, Schirripa, Lunedini, Castellucci

6’ meta Milani trasf. Milani , 24’ meta Colombrita tras. Gauna Coll, ,26’ cp Gauna Coll., 33’ meta Lanzi Al. trasf Milani, 37’ cp Milani, 59 cp Gauna Coill, 66 ‘meta Duri. trasf Milani, 80’ meta Lanzi A.

Arbitro sig . Favorini assistenti Santocono e Di Pietra

Prima vittoria e primi cinque punti; i Lions Alto Lazio passano sul difficile campo di Catania , 29 a 13 il risultato finale frutto di 4 mete la prima di Milani, tornato nel suo ruolo di mediano di mischia, due di capitan Lanzi ed una di Duri e di tre trasformazioni e di un calcio di punizione messe in mezzo ai pali da Milani.

Partita sempre in controllo dei viterbesi, anche nel breve periodo nel quale i siciliani sono stati avanti nel punteggio. Il gioco espresso ,anche nelle fasi statiche, mischie e touche, è stato superiore e ha dato ragione al lavoro svolto in settimana da Belli e Borgatti, finalizzato alla fase di possesso ed alla continuità delle fasi di gioco. Anche le solite, tradizionali, perdite di continuità e di attenzione nella costruzione del gioco, sono state ridotte, e la fase di difesa è stata in grado di contenere gli assalti ripetuti degli avanti catanesi.

Soddisfazione di tutto lo staff tecnico e dirigenziale per una trasferta difficile sul piano logistico e per il valore dell’avversario, che ,è bene ricordare, era reduce da una vittoria in trasferta contro la US Roma. Migliore in campo, tra una squadra che è stata degna di plauso in tutti i suoi atleti, capitan Alessandro Lanzi. Adesso tutti concentrati sulla prossima partita, domenica otto novembre, al Sandro Quatrini contro il San Benedetto, reduce da due sconfitte che ridimensionano ,per ora, le ambizioni di primato dei marchigiani.