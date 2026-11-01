NewTuscia – VITERBO – Pirotecnico inizio Novembre per il settore calcio giovanile regionale Real Azzurra perché la zona retrocessione è sempre più lontana. In virtù del pareggio per 0-0 sul terreno di gioco dell’ASD Club Olimpico la Categoria Under 17 di coach Massimo Perazzi vola al secondo posto in Classifica ma soprattutto a +8 dalla zona retrocessione-playout.
Domenica 8 Novembre alle ore 10.30 attacco al vertice visto che al Boario di Acquapendente arriverà la capolista SSDARL Academy Ladispoli (netta vittoria casalinga per 5-0 contro l’ASD Acquacetosa centro calcio). Goleada casalinga per l’Under 16 di coach Alessandro Manucci (nel 5-0 all’ASD Olimpico Romano doppietta di Luca Rosciolo e reti singole di Lorenzo Focarelli, Francesco Palla ed Ettore Ricci).
Con +3 dalla zona retrocessione e +2 da quella playout undici ora atteso Sabato 7 Novembre alle ore 15.00 dalla trasferta allo Stadio Blue Village della Località romana Bufalotta dove ad attenderli ci sarà una Accademia calcio Roma che dopo aver espugnato per 5-1 il terreno di gioco dell’ASD S.S. Vittoria Roma 108 li agguanta in graduatoria. Espugnano per 1-0 il terreno di gioco dell’ASD Città di Cerveteri l’Under 14 di coach Valerio Brinchi vola al terzo posto in Classifica (+9 sulla zona retrocessione + 8 si quella playout). Sabato 7 Novembre alle ore 14.30 gara casalinga al Boario contro una ASD Grifone Gialloverde che dopo la vittoria casalinga per 4-0 contro il Football Club Tarquinia si issa al quinto posto in Classifica.