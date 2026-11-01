NewTuscia – TUSCANIA – Doveva essere una serata di Halloween da brividi e il campo non ha tradito le attese. In un Palazzetto dell’Olivo gremito e trascinante, la Maury’s Com Cavi Tuscania firma un’autentica impresa superando la corazzata BCC Colli Albani e Nettuno Volley School Genzano per 3-2 (17-25, 22-25, 25-15, 25-23, 15-8) dopo essere stata sotto per 2-0 nel computo dei set.

Una gara intensa, spigolosa e tecnicamente di altissimo livello. Nei primi due set Genzano è stata brava ad approcciare il match con aggressività, e i nostri ragazzi non sono riusciti a contenere le ottime giocate dei vari Cester, Sablone e Mancini, ben serviti da Pozzebon.

Nel terzo set tuttavia, l’inerzia si è spostata stabilmente nelle mani dei padroni di casa: la solidità in ricezione ritrovata, unita ad un servizio efficace e al sostegno incessante delle tribune, ha permesso al Tuscania di piazzare i break vincenti e chiudere il set agevolmente 25-15 con Festi e Fantauzzo in evidenza.

Quarto set non adatto ai deboli di cuore, Tuscania è sotto 17-12 e la partita sembra ormai ampiamente compromessa, ma un ottimo turno al servizio di capitan Buzzelli, due muri di Festi e due contrattacchi di Chioffi permettono ai biancoazzuri di portarsi avanti 23/22. Marrazzo fa esplodere il palazzetto con un ace, poi chiude il set Simoni con un mani out.

Tie break senza storia, Tuscania spinge da subito sull’acceleratore e non lascia scampo a Genzano che forse, considerato l’andamento del match, torna a casa con parecchio amaro in bocca per aver perso l’occasione di interrompere la striscia di 33 vittorie consecutive della Maury’s Com Cavi tra passata e nuova stagione.

Prossimo match, sabato 7 Novembre a Casal Bertone.

Maury’s Com Cavi Tuscania – BCC Colli Albani e Nettuno Volley School Genzano 3-2 (17-25, 22-25, 25-15, 25-23, 15-8)

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 16, Michele Simoni 10, Festi 15, Fusco, Ottaviani 2, Santilli n.e., Fantauzzo 8, Chioffi 10, Marrazzo 3, Rizzi (L), Spoletini n.e, Pieri, Belluco n.e. All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti

BCC GENZANO: Casini 7, Sablone 14, Mattiello, Pozzebon 4, Mason, Mancini 11, Cester 21, Anelucci 14, Aiadevaia, Varese, Cicerchia (L), Giuliano (L), Nuccitelli. All. Franco D’Alessio, Ass. Graziano Comandini

Arbitri: Scarpitta Mario e Albonetti Roberto

Mvp: Lorenzo Chioffi premiato dal dott. Domenico Potestio e la dott.sa Erika Beatriz Acevedo