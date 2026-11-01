NewTuscia – ROMA – Si è chiusa alla Pisana la settimana di screening e visite ( da lunedì a venerdì scorso), che rientrano in “Un Consiglio in Salute”: il programma gratuito di prevenzione, promosso da circa due anni dal Consiglio regionale. Oltre 500 le viste effettuate; circa 200 le vaccinazioni ( a partire da quella antinfluenzale): numeri importanti che dimostrano quanto sia prioritario diffondere la cultura della prevenzione, educando a sani e corretti stili di vita. La prevenzione genera ricadute positive sulla salute e sul benessere, oltre a poter consentire la diagnosi precoce e tempestiva. Naturalmente, desidero ringraziare il personale della Pisana e tutte le realtà del sistema salute che hanno collaborato a rendere possibile questa manifestazione, durata cinque giorni presso la sede del Consiglio regionale. Continueremo su questa strada: “un Consiglio in Salute” è un programma di grande valore sociale, a cui crediamo molto

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma

Roma, 1 novembre 2026